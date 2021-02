Badoo, cos’è ?/ Il sito di incontri della storia surreale di C’è posta per te

Cos’è Badoo? Nel corso della nuova puntata di C’è posta per te 2021 spunta questo nome, ma di cosa si tratta? Chi è nato negli anni ’90 o anche prima sicuramente conoscerà uno dei siti di incontri più famosi di sempre. Badoo è un sito web che nasce nel 2006 ma che già nel 2008 conta milioni di iscritti. Siamo agli inizi del boom dei rapporti social e Badoo regala agli iscritti la possibilità di allargare il proprio giro di amicizie e conoscenze in modo facile e anche abbastanza veloce. Badoo permette infatti a uomini e donne di registrare i propri profili, con foto, caratteristiche generali come età e interessi. Gli utenti, una volta registrati, potranno scorrere la homepage e iniziare a contattare chi si vuole. La scelta è ovviamente molto ampia, essendovi milioni di utenti registrati. Scorrendo, dunque, si potrà scegliere con quali e quanti utenti interagire. Ad oggi, con l’epoca degli smartphone, oltre al sito è possibile anche scaricare l’applicazione e seguire le proprie interazioni attraverso il proprio cellulare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA