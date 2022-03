BAFTA 2022/ Lista film vincitori: trionfa Il potere del cane, ko gli italiani

Tante conferme e qualche novità nell’elenco dei vincitori dei Bafta 2022, gli Oscar inglesi. I premi assegnati dalla British Academy of Film and Television Arts hanno visto trionfare Il potere del cane di Jane Campion, targato Netflix: premiato al Festival di Venezia 2021 con il Leone d’argento – Premio speciale per la regia, il lungometraggio della cineasta neozelandese si è aggiudicato i premi per il miglior film e per la miglior regia.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda i riconoscimenti agli interpreti ai Bafta 2022. Il premio al miglior attore protagonista è stato assegnato a Will Smith per King Richard, quello alla miglior attrice protagonista a Joanna Scanlan per After Love. I premi per gli attori non protagonisti sono andati a Troy Kotsur per Coda e a Ariana DeBose per West Side Story.

BAFTA 2022: L’ELENCO DEI FILM VINCITORI

Ai Bafta 2022 c’è stata gloria per Dune di Denis Villeneuve, che aveva raccolto ben undici candidature: il kolossal si è assicurato i premi per suono, effetti speciali, fotografia e colonna sonora, con uno straordinario Hans Zimmer. Niente da fare, invece, per È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino: il film del regista italiano è stato battuto da Drive my car per il miglior film straniero. Ko anche gli altri esponenti nostrani: Massimo Cantini Parrini per i costumi di Cyrano, Alessandro Bertolazzi per il trucco di Cyrano e il duo Massimo Appolloni-Annamaria Sambucco per il casting. Ai Bafta 2022 è stato premiato Summer of soul come miglior documentario, mentre il premio al miglior film d’animazione è stato assegnato a Encanto. Per quanto concerne le sceneggiature, a Coda la miglior sceneggiatura non originale e a Licorice Pizza la miglior sceneggiatura originale. Clicca qui per l’elenco completo dei film premiato ai Bafta 2022.

