BAFTA 2023, elenco nomination: da Elvis a Top Gun Maverick/ Film italiani assenti

Sono state svelate nelle scorse ore le nomination per i BAFTA 2023, leggasi la British Academy of Film and Television Arts. Si tratta di fatto degli Oscar britannici al cinema e insieme ai Golden Globes, che si sono tenuti una decina di giorni fa, rappresentano il preambolo agli Oscar americani che verranno consegnati il prossimo 12 marzo. Tante le nomination di spicco a cominciare dall’attore Austin Butler, che è stato candidato per il premio Miglior Attore per la sua recitazione nel biopick su Elvis. Butler è stato premiato di recente ai Golden Globes, vincendo il premio nella stessa categoria e potrebbe quindi a breve ripetersi anche oltre Manica. Si tratta della prima candidatura ai BAFTA per l’attore californiano, ma non è l’unico “rookye” dell’evento.

Assieme a lui, infatti, anche Ana De Armas, splendida in Blonde, film sulla vita di Marlyn Monroe. Attenzione anche ad Angela Bassett con “Black Panther: Wakanda Forever”, quindi Colin Farrell con Gli Spiriti dell’Isola, Brendan Fraser con The Whale, Paul Mescal con Aftersun e Ke Huy Quan con Everything Everywhere All At Once. Il film che ha guadagnato più nomination è invece stato “Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale” romanzo di guerra disponibile su Netflix nominato per ben 14 volte, e già candidato agli Oscar 2023 come Miglior Film Internazionale. Presente anche Top Gun Maverick, uno dei film campioni di incassi del 2022, candidato per effetti speciali, fotografia, passando, sonoro e il montaggio.

BAFTA 2023, NOMINATION: NESSUN ITALIANO

I BAFTA 2023 si terranno il prossimo 19 febbraio a Londra, presso la Roayl Festival Hall, e purtroppo non vedranno la presenza di alcun attore italiano. Gli unici film italiani con il prestigioso riconoscimento britannico sono stati Ladri di biciclette di Vittorio De Sica, nel 1950 e L’ultimo imperatore di Bernardo Bertolucci nel 1988, che hanno ottenuto la statuetta per Miglior film internazionale.

Cristo si è fermato a Eboli di Francesco Rosi, Nuovo Cinema Paradiso di Giuseppe Tornatore, Il postino di Michael Radford e La grande bellezza di Paolo Sorrentino, hanno invece ottenuto il BAFTA come Miglior Film non in lingua inglese. Qui trovate l’elenco completo delle nominations ai BAFTA 2023 https://www.bafta.org/film/awards/2023-nominations

