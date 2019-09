Bagarre alla Camera, espulso deputato Fdi Donzelli/ Cori a M5s: “Onestà, onestà”

Clima di altissima tensione alla Camera durante il dibattito sulle dichiarazioni programmatiche del premier Giuseppe Conte: a farne le spese è stato il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli, espulso dall’aula per intemperanze. Come riportano i colleghi di Askanews, gli esponenti del partito guidato da Giorgia Meloni sono stati i grandi protagonisti della bagarre, con il capogruppo Francesco Lollobrigida che si è scagliato contro Ettore Rosato, presidente dell’assemblea, per i tempi troppo stretti concessi al partito. Dopo aver evidenziato la scadenza del minutaggio previsto, il dem ha tolto la parola a Lollobrigida che, successivamente, si è diretto al banco della presidenza ed ha avuto uno scontro verbale con il vice di Roberto Fico. E non è finita qui, caos in aula quando ha preso la parola il grillino Giuseppe Brescia: i deputati Fdi si sono scatenati al grido di “Onestà, onestà” e “Elezioni, elezioni” nel corso dell’intervento del presidente della Commissione Affari Costituzionali.

DISCORSO DI CONTE ALLA CAMERA, BAGARRE IN AULA: ESPULSO DONZELLI (FDI)

Il diverbio tra Lollobrigida e Rosato è proseguito a microfono spento, con il vicepresidente della Camera che ha poi richiamato a più riprese gli esponenti di Fratelli d’Italia. «Le elezioni vi assicuro che ci saranno in questo Paese», le parole di Rosato, che ha deciso di espellere Giovanni Donzelli e di allontanare dall’aula Maria Teresa Bellucci. Clima rovente, dunque, in aula: anche durante il discorso di Conte, i deputati di opposizione hanno interrotto più volte il premier tra brusii, pugni sui banchi e cori da stadio. Roberto Fico ha tentato di mettere una pezza: «Dobbiamo fare concludere il Presidente del Consiglio, rispettiamo il luogo in cui siamo: è la democrazia parlamentare». Lo stesso Conte si è rivolto alla Camera, soprattutto alle due nuove forze di maggioranza: «Non possiamo perdere i prossimi mesi in scontri e litigi: gli italiani non capirebbero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA