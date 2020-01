Baghdad, razzi vicino ambasciata Usa/ Video: dopo Green Zone colpita anche base aerea

Dopo l’uccisione del generale Soleimani, prosegue l’escalation di violenza in Medio Oriente. Due razzi (o colpi di mortaio) si sono abbattuti poco fa sulla Green Zone di Baghdad. Le notizie al momento sono contrastanti: fonti della sicurezza irachena ad Agenzia Nova hanno parlato di due colpi di mortaio in quella che è la zona sotto tutela internazionale, mentre inizialmente Sky News Arab parlava di un solo razzo. Una cosa è certa: l’allarme è risuonato intorno all’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. La Reuters al momento parla di cinque feriti a causa della caduta dei due razzi. Poco dopo è stata poi colpita anche una base aerea, quella di Balad, che ospita i caccia F16 e i soldati statunitensi. Qui invece ci sono stati tre colpi di mortaio. Comunque l’ingresso della strada che porta all’ambasciata americana è stato chiuso per ragioni di sicurezza. Le ulteriori forze che gli Stati Uniti hanno deciso giorni fa di mandare in Iraq per difendere il personale dell’ambasciata saranno di sicuro molto utili.

BAGHDAD, RAZZI VICINO AMBASCIATA USA: COLPITA ANCHE BASE AEREA

Dopo che due razzi sono caduti nella Green Zone di Baghdad, in Iraq, nella zona che ospita gli uffici del governo iracheno e l’ambasciata Usa, diversi elicotteri americani si sono alzati in volo. Secondo i media locali stanno sorvegliando la zona. Al momento comunque non ci sono notizie di vittime. L’agenzia Afp spiega, citando alcune fonti, che le sirene hanno suonato immediatamente nella base aerea Al-Balad di Baghdad, dove sono ospitati sia diplomatici sia truppe americane. Fonti di sicurezza hanno poi riferito che la base è stata colpita da missili Katyusha. I timori degli Stati Uniti di contraccolpi contro le basi in cui le truppe sono schierate in tutto l’Iraq dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani si sono rivelati fondati. La tensione si è acuita, motivo per il quale il Pentagono ha annunciato l’invio di altri soldati in Medio Oriente. Invece la soglia di emergenza è stata innalzata a livello “Charlie”, che nel codice militare indica il secondo livello più alto, quando ci sono minacce imminenti di atti di terrorismo.

