Bagliore rosso nel cielo terrorizza città/ “L’Apocalisse!”, ma è azienda di cannabis…

Un bagliore rosso inquietante nel cielo ha creato il panico in una città australiana. Qualcuno è arrivato a ipotizzare che fosse arrivata l’apocalisse, altri si sono “limitati” a pensare ad un’invasione aliena. In realtà quel cielo rosso non era altro che la luce proveniente da una piantagione di cannabis appena fuori dalla città di Mildura, nel nord di Victoria. «Stavo vivendo un grande momento alla Stranger Things, mi sono detta: Vecna? Sei tu?», ha confessato un’abitante alla BBC facendo riferimento alla serie Netflix di grande successo. Per capire cos’è accaduto in Australia e cosa c’entra la coltivazione della cannabis bisogna fare un passo indietro.

La cannabis terapeutica è stata legalizzata nel 2016 in Australia, dove però è vietato l’uso ricreativo. Da allora, circa 260mila prescrizioni sono state approvate dalle autorità di regolamentazione australiane per diverse malattie, a partire dal dolore cronico, così come per ansia e disturbi del sonno. Nel 2016 il numero delle prescrizioni approvate è raddoppiato, ma la maggior parte delle richieste provenivano dallo stato del Queensland. Di pari passo restano alte le violazioni della norma sopracitata.

CIELO ROSSO A MILDURA, DALLA PAURA ALLE RISATE…

Esistono comunque pochi impianti di coltivazione di cannabis e la loro ubicazione è top secret per ragioni di sicurezza, ma questa fattoria che ha “illuminato” di rosso il cielo si è “tradita”. Per favorire la crescita del raccolto si usano luci di colore rossastro. Solitamente col calar della sera si applicano tende oscuranti per assicurare la massima privacy. Ma mercoledì qualcosa non ha funzionato nella fattoria del Cann Group. Siccome la notte era nuvolosa, le luci hanno creato un effetto inquietante nel cielo. Dopo il panico iniziale, la popolazione locale è scoppiata a ridere, restando al tempo stesso affascinata dalla bellezza dello spettacolo di luci non voluto. «Sono scoppiata a ridere… avrebbe potuto essere qualcosa di molto più bello, ma in pratica erano solo luci per la coltivazione della marijuana medica», ha scherzato una donna del posto sentita dalla BBC. Un’altra è andata anche oltre: «Penso che sia stato fantastico, dovrebbero farlo più spesso».

Hey @JaneBunn any reports of this scary but brilliant sky over Mildura tonight ?? pic.twitter.com/3WZ7FZj1zp — Tim Green (@Tim_Green78) July 19, 2022













