BAGNAIA CAMPIONE SE…/ MotoGp, i risultati utili: domani ripartirà da +14! Gp Valencia 2023 (25 novembre)

BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE… MOTOGP, +14 DOPO LA SPRINT

Pecco Bagnaia campione di MotoGp sarà un tema da affrontare domani, perché la Sprint di oggi ha visto la vittoria di Jorge Martin rispetto al quinto posto del pilota italiano campione in carica, che di conseguenza ha perso sette lunghezze, conservato comunque un ottimo tesoro di 14 punti di vantaggio verso il Gran Premio “lungo” di domani pomeriggio per il GP Valencia 2023 sul circuito Ricardo Tormo, un margine non del tutto rassicurante ma comunque ampio, anche perché di solito la domenica è più favorevole a Pecco rispetto al sabato.

Facendo qualche calcolo aggiornato, Pecco Bagnaia sarà campione MotoGp se… si ripetesse identico il verdetto di oggi: con Martin primo e il piemontese quinto, i due arriverebbero a pari punti, ma con Bagnaia iridato per il maggior numero di vittorie. Quindi se Pecco chiuderà fra i primi cinque non avrà nemmeno bisogno di controllare il risultato del rivale, mentre Martin per avere speranze dovrà essere almeno terzo. Annotiamo allora le altre competizioni: con Martin secondo, a Bagnaia basterà il decimo posto, mentre con Jorge terzo sarà sufficiente il 14° posto per tenere il titolo in Italia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI DECIDE TUTTO A VALENCIA!

Pecco Bagnaia sarà campione di MotoGp per il secondo anno consecutivo? La risposta arriverà inevitabilmente questo fine settimana, nel Gp Valencia 2023 che è l’ultimo appuntamento della stagione, ma potrebbe essere aritmetica con la Sprinta Race di sabato 25 novembre: la classifica ci dice infatti che, dopo il Gp Qatar, Bagnaia ha portato a 21 punti il suo vantaggio su Jorge Martin e, poiché domenica ce ne sono in palio 25, già oggi il piemontese della Ducati ufficiale potrebbe chiudere i conti e fare il bis con il titolo già vinto lo scorso anno. Lo scenario è chiaramente plausibile, anche se per quanto abbiamo visto nella seconda metà di stagione non troppo immediato.

I calcoli sono comunque semplici: cominciamo a dire, in maniera piuttosto ovvia, che Bagnaia per essere campione MotoGp dovrebbe arrivare davanti a Martin in entrambe le gare, questo chiaramente gli consentirebbe anche di incrementare il suo vantaggio. Per quanto riguarda invece la Sprint Race del Gp Valencia 2023, precedere lo spagnolo sarebbe un grande colpo per Pecco ma non necessariamente chiuderebbe i giochi al sabato. Dunque, andiamo a scoprire quali siano i risultati utili a Bagnaia per vincere oggi il titolo e laurearsi campione di MotoGp per il secondo anno in fila.

BAGNAIA CAMPIONE DEL MONDO SE… I RISULTATI UTILI NELLA SPRINT RACE

Per scoprire se Pecco Bagnaia sarà campione MotoGp dopo la Sprint Race del Gp Valencia 2023 bisogna innanzitutto ricordare che la gara corta porta in dote 12 punti al vincitore, 9 al secondo classificato, 7 al terzo e poi a scalare di un punto sino alla nona posizione, l’ultima che garantisce di muovere la graduatoria. I punti di vantaggio di Bagnaia sono come detto 21: Martin ha vinto più gare e sarebbe campione a parità di punti, quindi Bagnaia ne dovrà guadagnare oggi almeno 5, così da sopravanzare lo spagnolo. Tradotto in risultati, con la vittoria nella Sprint Race Pecco sarebbe campione MotoGp se Martin non dovesse fare meglio del terzo posto.

Il titolo arriverebbe poi con secondo posto del piemontese e lo spagnolo non più su del sesto posto, e ancora un Bagnaia terzo nella Sprint Race festeggerebbe in anticipo se il suo rivale si dovesse fermare all’ottava posizione. Con Bagnaia quarto, Martin dovrebbe arrivare nono o peggio, poi avremmo lo scenario di Bagnaia campione con la quinta posizione e lo spagnolo della Pramac fuori dai punti. Ecco, qui ci si ferma: se Bagnaia dovesse prendersi un risultato dal sesto posto in giù oggi, dovrebbe rimandare ogni discorso al Gp Valencia 2023 di domenica, anche con Martin a quota zero. Certo, a quel punto gli basterebbe uno o una manciata di punti. Staremo a vedere…

