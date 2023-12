Bagnaia: “Mondiale MotoGp miracolo dopo Barcellona”/ “Nel 2024 il pericolo è Marquez” (oggi 28 dicembre 2023)

BAGNAIA TRA I RICORDI DEL 2023 E IL PERICOLO MARQUEZ NEL 2024

Pecco Bagnaia nel 2023 ha vinto per la seconda volta consecutiva il Mondiale MotoGp, come soltanto Valentino Rossi e Marc Marquez sono riusciti a fare prima di lui: il sogno è un clamoroso tris nel 2024, anche se nella prossima stagione ci sarà anche Marc Marquez in sella a una Ducati. In una intervista concessa a Libero, Bagnaia ha parlato innanzitutto proprio di Marquez: “Sarà velocissimo e lo è già stato nei test di fine stagione. Ovviamente ha approfondito la piena performance facendo il time attack e girando con gomma soft per studiare bene la nuova moto. Ma ho capito subito che è stato super proprio come mi sarei aspettato da lui. Marc è sceso da una Honda difficile da guidare per salire sulla moto migliore, la Ducati”.

I rivali saranno d’altronde tanti, Pecco Bagnaia ne ha identificati ben otto per l’anno che verrà, ma prima è giusto celebrare il trionfo del 2023, che il centauro torinese ha definito come una stagione “molto diverso rispetto alla precedente”, quando la rimonta su Fabio Quartararo era stata paradossalmente più facile perché “quando sei in quella situazione disperata in cui devi soltanto vincere e non puoi arrivare neppure secondo, per qualche motivo inspiegabile è stato più facile farlo”. Nel 2023 invece è stato rimontato da Jorge Martin, che in Indonesia al sabato era pure passato in testa alla classifica prima di subire il decisivo contro-sorpasso di Bagnaia.

BAGNAIA E IL “MIRACOLO” DOPO L’INCIDENTE DI BARCELLONA

Tutto più complicato, naturalmente a causa “dell’incidente che ho avuto a Barcellona. Nei gran premi successivi a quel crash fortunatamente sono riuscito a rimanere costante. Alla domenica, nella gara lunga, eravamo sempre competitivi e siamo riusciti a portare a casa punti d’oro. I Mondiali si vincono anche così. Il titolo più bello è stato il secondo perché l’ho vinto con il numero 1 sulla moto. E facendo mia anche l’ultima gara della stagione”. Nessuna pressione, anzi Bagnaia ricorda che nella prima gara a Portimao “ho vinto sia la gara Sprint sia la gara lunga”. Altre gare splendide furono al Mugello e in Austria. L’incidente di Barcellona “è stato un momento complicato. Il giorno dopo mi sono svegliato dolorante ed ero a pezzi: avevo male dappertutto e non riuscivo a fare niente. Ho iniziato con la riabilitazione e mi sono sforzato di risalire subito in moto a Misano, che era in calendario solo cinque giorni dopo”, dove è stato un miracolo sportivo “salire sul podio in entrambe le gare”.

Pecco Bagnaia poi ha parlato delle gare Sprint introdotte in MotoGp proprio in questo 2023: “Ho sempre preferito la gara lunga ma le Sprint mi si sono complicate soltanto dopo il botto di Barcellona. Fino a quel momento avevo ottenuto quattro vittorie, salendo sempre sul podio, poi l’incidente mi ha un po’ limitato nella seconda parte della stagione. Abbiamo avuto problemi con la scelta della gomma, mi sono capitati pneumatici fallati che mi hanno rallentato”. Le difficoltà della seconda parte della stagione sono comunque state “una lezione importante”, ora Bagnaia è in vacanza e pensa alle sue passioni come il tennis e la playstation prima dei test di Sepang con i quali inizierà il suo 2024 in MotoGp.











