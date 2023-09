Bagnaia, video incidente choc GP Catalogna/ MotoGp: investito da Binder sulle gambe

Grave incidente per Francesco Bagnaia durante il GP di Catalogna. Il campione di MotoGp in carica è stato portato d’urgenza in ospedale per le conseguenze. Il caos scoppia al via, quando molti piloti cadono a terra dopo la partenza. Tra questi c’è pure il pilota della Ducati, oltre a Zarco, Bezzecchi e Di Giannantonio. Questi tre sono stati trascinati insieme ad Alex Marquez dopo la caduta di Bastianini, che era scivolato dopo essere andato all’estero. Discorso diverso per Bagnaia, il cui incidente è slegato da questa maxi carambola.

Infatti, è caduto in un altro punto della pista. Pecco Bagnaia ha, infatti, subito un pesante high-side, che lo ha sbalzato dalla moto, facendolo sbattere in maniera molto forte sull’asfalto. Ma la dinamica del tremendo incidente non finisce qui: dopo essere finito a terra, Binder ha colpito Bagnaia sulle gambe. Il pilota italiano è stato, quindi, portato al centro medico per sottoporsi a dei controlli. Stando a quanto riportato da Sky Sport, Pecco è arrivato cosciente al centro medico.

INCIDENTE CHOC BAGNAIA, PAURA PER LE SUE CONDIZIONI

Il problema maggiore per Francesco Bagnaia dovrebbe riguardare gli arti inferiori, secondo Sky Sport, in quanto Binder lo ha investito sulle gambe dopo la caduta. Dal centro medico arrivano gli aggiornamenti dell’inviato Antonio Boselli sulle condizioni di Pecco: “Davide Tardozzi e Domizia Castagnini sono entrati al centro medico per accertarsi delle condizioni di Bagnaia, rivedendo quelle immagini la sensazione è che poteva andare anche peggio a Pecco, considerando tutte le moto che arrivavano dietro a Bagnaia“. In effetti, il pilota della Ducati è rimasto in mezzo alla pista mentre stavano per arrivare altri piloti.

Finito a terra girando su se stesso in mezzo al tracciato, è stato travolto da Binder, per il quale era impossibile evitare il contatto. Il sudafricano è passato con la sua KTM sulle gambe del centauro piemontese. La gara è stata subito sospesa, mentre Bagnaia veniva stabilizzato su una barella e trasportato d’urgenza in ambulanza al centro medico del circuito catalano. Ora si attendono notizie sulle condizioni del campione del mondo di MotoGp in carica.

VIDEO INCIDENTE CHOC BAGNAIA

Moto GP, grave incidente per il pilota italiano Francesco #Bagnaia durante il GP di Catalogna: il campione del mondo in carica portato d’urgenza in ospedale. Ѐ cosciente pic.twitter.com/fkCVDU9RJv — Ultimora.net – BREAKING NEWS (@ultimoranet) September 3, 2023

That was not the start we wanted… There’s a big crash in the pack; and Bagnaia gets hit. That’s a red flag and the riders are on their way back to the pits. Bagnaia is conscious; but we await further news. #CatalanGP pic.twitter.com/wMJpfWu5JQ — MotoGP on TNT Sports (@motogpontnt) September 3, 2023













