Bagnara di Romagna, Ravenna/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2023: vincerà la sfida?

Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna: un centro storico importante con il Museo del Castello

Riparte anche nel 2023 la sfida per eleggere Il Borgo dei Borghi, ovvero il borgo più bello di tutta Italia. Tra i finalisti di quest’anno c’è anche Bagnara di Romagna, un borgo in provincia di Ravenna, in Emilia Romagna. La caratteristica principale di questo borgo è che si presenta come un esempio perfettamente conservato di castrum (cioè luogo fortificato) di epoca medievale. Ancora oggi, giungendo in questo borgo romagnolo situato nella pianura a ovest di Ravenna, è possibile vedere l’intero sistema difensivo costruito per proteggere la città dagli attacchi dei nemici.

Nel centro storico del borgo si possono visitare la cinta muraria e il fossato che circondava la Rocca Sforzesca. La rocca, eretta a partire dal XV secolo, è oggi sede dell’interessantissimo Museo del Castello, visitabile tutto l’anno.

Dagli Etruschi ai giorni nostri: sagre e festival con visitatori da tutto il mondo

Ma Bagnara di Romagna ha un’origine ancora più antica e fu abitata fin dai tempi degli Etruschi. Furono proprio loro ad effettuare la bonifica dei terreni paludosi e umidi su cui sorgeva. Il nome Bagnara si riferisce proprio all’abbondante presenza di acqua nel territorio, ricco di risorgive e di zone di stagni. Il nome completo del borgo fu però attribuito con Regio Decreto solo nel 1863, per distinguere la Bagnara romagnola da quella calabra.

Da visitare anche la Chiesa dei Santi Giovanni e Andrea che custodisce al suo interno alcune opere di grande rilievo. Poco distante da Bagnara di Romagna si trova anche il Santuario della Madonna del Soccorso, un luogo di culto settecentesco meta di pellegrinaggio. Oggi il borgo ospita due eventi principali: la Sagra del Castrato e il Popoli Pop Cult Festival, una festa di danze e spettacoli che anima il centro storico con artisti provenienti da tutto il mondo. Qui un video di Bagnara di Romagna a Il Borgo dei Borghi 2023.

