Baiardo: “Ho fatto io tre foto a Berlusconi e Graviano”/ “Giletti ora fuori da tutto”

Non solo esistono, ma sono pure tre le foto che ritraggono Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e al generale dei carabinieri Francesco Delfino. Le tre Polaroid sono state scattate proprio da Salvatore Baiardo, che ora però nega l’esistenza degli scatti. A Paolo Mondani di Report, durante una registrazione a sua insaputa, dice invece di averle riprese. Comunque, sono le foto che ha mostrato a Massimo Giletti secondo la testimonianza del conduttore alla procura di Firenze, che indaga sulle stragi del 1993.

Nel verbale il conduttore di Non è l’Arena riferisce ai pm che lo scatto fu “rubato”, quindi fu fatto di nascosto. L’ex favoreggiatore dei fratelli Graviano ha subito una perquisizione a marzo, che però non ha dato alcun esito. Stando alle rivelazioni fatte dallo stesso Baiardo all’inviato di Report, le foto scattate personalmente risalgono a dopo la morte di Paolo Borsellino e sono collegate alla discesa in campo di Silvio Berlusconi. «Nel ’92 era in ballo la nascita di Forza Italia». Inoltre, il Cavaliere avrebbe saputo di queste foto in quanto Baiardo le mostrò al fratello Paolo durante l’incontro tra i due nella sede de Il Giornale.

BAIARDO SU GILETTI: “TAGLIATO FUORI DA TUTTO…”

Il 2 marzo scorso, stando a quanto ricostruito da La Verità, Salvatore Baiardo ha inviato a Massimo Giletti la foto che lo ritrae insieme all’inviato di Report, dicendogli che la trasmissione torna ad aprile e che vogliono farla con Netflix, lasciando poi intendere che hanno parlato delle foto. A tal proposito, ha aggiunto che a Report sapevano tutto, sospettando che sia stato proprio lui a parlargliene, ma Giletti ha negato. Inoltre, Baiardo gli ha detto che l’8 marzo ci sarebbero state delle novità. Quello è il giorno in cui la Cassazione decide sulla riforma dell’ergastolo ostativo del governo Meloni. Il 27 marzo c’è stata la perquisizione a casa di Baiardo, senza esito, poi la smentita su TikTok a Giletti riguardo la foto. Ora l’ex gelataio di Omegna è impegnato nella promozione del suo nuovo libro “Le verità di Baiardo“, la cui uscita è stata ritardata, «con quello che ha combinato Giletti con le varie procure, è inspiegabile, ha inventato una fantomatica fotografia». Ne ha parlato al Fatto Quotidiano, rivelando anche di aver saputo che Giletti sarebbe stato cacciato da La7: «L’ho detto, c’è stato il famoso incontro al ristorante tra Cairo, Giletti e non mi faccia dire altri nomi, già lì si sapeva che Giletti era tagliato fuori da tutto». Baiardo si è anche sbilanciato sul futuro del conduttore: «Non andrà in Rai, né a Mediaset né tornerà a La7».

