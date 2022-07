Bailly alla Roma?/ Calciomercato, il difensore che Mourinho aveva voluto allo United

Calciomercato news, Bailly alla Roma per la difesa di mister Mourinho

Il lavoro del general manager giallorosso Tiago Pinto sembra non concludersi mai in questi mesi di calciomercato estivo vista la trattativa in corso per portare Eric Bailly alla Roma. I capitolini stanon sistemando l’organico con l’innesto di nuovi importanti elementi ed anche qualche cessione ed il profilo di Bailly sarebbe stato individuato nell’ottica di potenziare il reparto arretrato in vista della stagione che sta per comiciare.

Sotto contratto con il Manchester United fino al giugno del 2024 con opzione di rinnovo per un altro anno, Bailly era arrivato all’Old Trafford proprio per volere dell’allora tecnico dei Red Devils José Mourinho, prelevandolo dal Villarreal per ben 38 milioni di euro nel luglio del 2016. Cresciuto nel settore giovanile dell’Espanyol, con cui ha esordito nella Liga, ha vinto l’Europa League agli ordini del portoghese nel 2016/2017 ed ha vinto la Coppa d’Africa 2015 con la Nazionale della Costa d’Avorio.

Eric Bailly alla Roma dopo i rumors sul Milan

Accostato di recente pure al Milan, la strada che porterebbe Eric Bailly alla Roma rimane tortuosa ma non impossibile da percorrere in questi frenetici giorni di calciomercato. Al momento Bailly non sarebbe uno dei giocatori imprescindibili per il nuovo allenatore Ten Hag e lo United starebbe ragionando sul lasciarlo partire in prestito così da essere sicuro di poter trovare maggior spazio in campo.

