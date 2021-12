Bais con la canzone “Che fine mi fai” a Sanremo Giovani 2021/ Un brano per i rapporti alla deriva

Bais, Sanremo Giovani 2021: l’obiettivo della sua musica

Bais (Luca Zambelli Bais)spera di rendere felice chiunque ascolti la sua musica e Sanremo Giovani 2021 gli offre certamente l’occasione di mostrare tutta la sua profondità. Dopo avergli chiesto i suoi programmi immediati, in caso di vincita in questo prestigioso concorso musicale, ha candidamente risposto che chiamerebbe subito i suoi genitori: sarebbe felicissimo per loro, prima che per se stesso. Tutto ciò non fa altro che mostrare ancora una volta la grande sensibilità e il cuore che Bais porta in ogni sua creazione. L’artista racconta che la canzone “Che fine mi fai” è dedicata a tutti quei rapporti alla deriva, che hanno preso una piega incontrollabile. Confessa di avere osservato una generale tendenza ad andare in fondo alle cose, analizzandole da vicino, finendo poi per allontanarsi da queste. A ciò preferisce l’astrazione e la sintesi, per comprendere meglio ciò che lo circonda. Il testo esprime proprio questo suo punto di vista.

Chi è Bais (Luca Zambelli Bais), cantautore e polistrumentista un artista completo

Il friulano Luca Zambelli Bais è nato a Udine, nel 1993, e cresciuto a Bassano del Grappa, dove ha passato la sua vita fino a quando non ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire i suoi sogni. Non solo cantautore, ma anche polistrumentista, debutta nel panorama musicale con l’album d’esordio “Apnea”, pubblicato dalla Sugar nel 2020. Le tracce di quest’opera accompagnano l’ascoltatore in un viaggio interiore, quasi liquido. Il suo stile misterioso e dolce unisce con sofisticata grazia toni malinconici con ritmi pop e R&B. Bais racconta che, per scrivere i suoi testi, ama passeggiare lungo il fiume, sedersi e lasciarsi ispirare con in mano l’inseparabile chitarra. In questo modo si arricchisce di memo vocali, che userà al momento opportuno. Le sue capacità non si limitano però solo alla musica, in quanto ha dimostrato di essere anche un abile fotografo: l’estetica dell’EP è tutto merito suo. La sua carriera non è stata sempre da solista: in passato ha fatto parte della band Zebra, dove cantava in inglese, affermando la sua propensione per l’internazionalità.

Video Che mi fai, canzone di Luca Zambelli Bais a Sanremo Giovani 2021

