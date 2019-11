Bake Off Italia 2019, 10a puntata/ Eliminati e diretta: doppio addio e prove sempre più ardue

BAKE OFF ITALIA 2019, ANTICIPAZIONI PUNTATA 1 NOVEMBRE

Il dolce viaggio dei concorrenti di Bake Off Italia 2019 si avvicina alle tappe finali. Venerdì 1° novembre, in prima serata, Real Time trasmette la decima puntata del reality condotto da Benedetta Parodi che, nelle precedenti puntate, ha regalato al pubblico tantissime emozioni grazie alla bravura dei concorrenti e alle novità dell’edizione, in primis la presenza di grandi ospiti. Al centro della decima puntata ci sarà soprattutto la gara. La finalissima che dovrebbe andare in onda il prossimo 29 novembre è sempre più vicina e i concorrenti ancora in gara devono dimostrare di aver fatto davvero dei grandi progressi per riuscire ad arrivare fino in fondo e sperare di vincere il titolo di miglior pasticcere amatoriale di Bake Off Italia 2019. Anche questa sera, dunque, i pasticceri amatoriali saranno chiamati ad affrontare prove complicate, ma quali saranno?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Quali prove dovranno affrontare i concorrenti di Bake Off Italia 2019 nella decima puntata? Per il momento, non ci sono anticipazioni e anche per il pubblico ci saranno sorprese come è accaduto la scorsa settimana. Nella nona puntata che si è svolta in trasferta a Vignola, per la prova creativa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto realizzare un dolce la ciliegia di Vignola come protagonista. Per la prova tecnica, invece, hanno dovuto preparare la Torta Mielosa di Damiano Carrara ovvero un dolce senza glutine e senza zucchero e che ha come ingrediente principale il miele. Infine, la prova a sorpresa è stata dedicata alla regione francese della Provenza. I pasticcieri amatoriali, infatti, hanno preparato i Calisson. Tre prove molto difficili che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti. Cosa dovranno affrontare, invece, questa sera?

BAKE OFF ITALIA 2019: DOPPIA ELIMINAZIONE

La scorsa settimana, a lasciare il tendone di Bake Off Italia 2019 è stata Marty mentre a conquistare il grembiule blu è stato Riccardo. Questa sera, per i concorrenti, la serata sarà ancora più difficile. Come è stato annunciato nel promo della decima puntata, infatti, ci sarà una doppia eliminazione. A giudicare, come sempre, i dolci che i pasticceri prepareranno nel corso della serata e a decidere il loro destino saranno gli inflessibili giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Per non rischiare di tornare a casa rinunciando, così, al sogno della finale, i concorrenti ancora in gara non dovranno commettere alcun errore. Ci riusciranno mettendo cì in difficoltà la giuria?



