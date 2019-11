Bake Off Italia 2019, 11a puntata/ Diretta, eliminato e ospiti: giudice speciale Renato Ardovino

ANTICIPAZIONI BAKE OFF ITALIA 2019 PUNTATA 8 NOVEMBRE

Il gran finale di Bake Off Italia 2019 si avvicina e per i pasticceri amatoriali ancora in gara è arrivato il momento di stupire i giudici per continuare la corsa verso la finalissima per poter conquistare il titolo di miglior pasticcere amatoriale del 2019. Benedetta Parodi, alle 21.10 su Real Time, darà il via ad una nuova puntata del talent show più dolce della televisione italiana. Ad affiancarla saranno i tre giudici, sempre più esigenti e inflessibili ovvero Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. La puntata di questa sera, però, avrà un quarto giudice davvero speciale. I pasticceri in gara, infatti, dovranno superare anche il giudizio di Renato Ardovino, il cake designer italiano noto a tutti per “Le torte di Renato” che vengono scelte sempre di più dai personaggi famosi per varie occasioni.

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Prove sempre più difficili per i concorrenti di Bake Off Italia 2019, ma prima di scoprire quali dolci dovranno preparare per conquistare il pass per la prossima puntata, facciamo un riepilogo su quanto accaduto la scorsa settimana. Per la prova creativa, i pasticceri hanno dovuto preparare una crostata geometrica. La prova tecnica della scorsa settimana ha messo molto in difficoltà i concorrenti che hanno dovuto preparare la versione di Knam della Kransekake, una tipica torta norvegese fatta di tanti anelli, sovrapposti in misura decrescente in altezza. Una prova che Rosario ha rifiutato di fare al punto da essere stato espulso. Infine, per la prova a sorpresa, infine, hanno dovuto preparare una cassetta di frutta. Tre prove di notevole difficoltà che, questa sera, saranno ancora più complicate con la finale sempre più vicina.

BAKE OFF ITALIA: LE POLEMICHE PER L’ESPULSIONE DI ROSARIO

Al termine della decima puntata, ad aver abbandonato il tendone di Bake Off Italia 2019 sono stati Antonio, ufficialmente eliminato, e Rosario che invece è stato espulso. L’addio di Rosario ha scatenato numerose polemiche al punto che la produzione di Bake Off ha spiegato i motivi di tale decisione su Instagram. “A seguito delle numerose segnalazioni ricevute durante e dopo la puntata di venerdì, vogliamo chiarire il motivo dell’eliminazione di Rosario da Bake Off Italia” – si legge sul profilo Instagram di Real Time. “Il regolamento del gioco prevede che tutti i concorrenti debbano portare a termine le prove assegnate. Chi, come Rosario, si rifiuta di concludere la prova senza presentare la sua preparazione viene automaticamente eliminato. Episodi simili si sono già verificati in passato – sia nell’edizione italiana che in Bake Off UK – e hanno portato all’eliminazione del concorrente dal gioco. Come evidenziato da Benedetta Parodi durante la puntata, l’atteggiamento di Rosario è entrato in contrasto con le regole del programma e per questo motivo è stato escluso dalla gara“, si conclude la nota.





