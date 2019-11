Bake Off Italia 2019, 12a puntata/ Eliminato e diretta: i pasticceri si giocano la semifinale.

ANTICIPAZIONI BAKE OFF ITALIA 2019 PUNTATA 15 NOVEMBRE

Venerdì 15 novembre, in prima serata, Real Time trasmette la dodicesima puntata di Bake Off Italia 2019. Come ogni settimana, il venerdì sera di Real Time è dedicato ai dolci di pasticceri amatoriali che con il talent show sperano di trasformare una semplice passione in un vero e proprio lavoro. Quella che si concluderà tra due settimane è stata una puntata che non ha deluso le aspettative del pubblico. Accanto a Benedetta Parodi, sono stati confermati i giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, diventati molto esigenti. Per i concorrenti ancora in gara, la puntata in onda questa sera sarà particolarmente difficile. In palio, infatti, c’è la semifinale di Bake Off Italia 2019. Il percorso sotto il tendone sontuosa Villa Borromeo d’Adda sta per terminare. Per riuscire ad arrivare in fondo, sarà necessario non commettere alcun errore. Dopo Sara, dunque, chi sarà eliminato ad un passo dalla finale?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

La dodicesima puntata di Bake Off Italia 2019 è particolarmente importante per i concorrenti amatoriali che saranno chiamati ad affrontare prove davvero proibitive. Per vincere il titolo di miglior pasticcere amatoriale del 2019, infatti, i concorrenti dovranno dimostrare di avere tutte le qualità necessarie per non deludere il palato di ipotetici clienti. Quali prove, dunque, dovranno affrontare questa sera? In attesa di scoprirlo, vediamo quali prove hanno dovuto affrontare la settimana scorsa. Nell’undicesima puntata, per la prova creativa hanno dovuto preparare la Ruffle Cake, un dolce molto elegante; per la prova tecnica hanno preparato la Torta Pina Colada di Damiano Carrara mentre per la prova a sorpresa hanno preparato la Chandelier Cake: un dolce “sottosopra”, a tre piani e appeso come un lampadario.

BAKE OFF ITALIA 2019: NESSUN OSPITE NELLA DODICESIMA PUNTATA?

La settima edizione di Bake Off Italia è stata caratterizzata da numerosi ospiti che, nel corso delle puntate, hanno affiancato i giudici ufficiali della trasmissione. La scorsa settimana, infatti, a ricoprire il ruolo di giudice speciale è stato Renato Ardovino, il cake designer italiano noto a tutti per “Le torte di Renato”, annunciato sui social prima dell’inizio della puntata. Per la puntata in onda questa sera, invece, non sono stati annunciati ospiti? I concorrenti, dunque, dovranno superare solo il giudizio dei giudici ufficiali Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara o, a sorpresa, sotto il tendone di Real Time arriverà un quarto giudice? Lo scopriremo questa sera.



