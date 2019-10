Bake Off Italia 2019, 9a puntata/ Diretta ed eliminato: trasferta a Vignola

ANTICIPAZIONI BAKE OFF ITALIA 2019 PUNTATA 25 OTTOBRE

Venerdì 25 ottobre, in prima serata, Real Time trasmette una nuova puntata di Bake Off Italia 2019, il talent show culinario più dolce della televisione italiana e che porterà all’elezione del vincitore nella finalissima in programma, salvo cambiamenti di programmi, il 29 novembre. Benedetta Parodi, affiancata dall’inflessibile giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, condurrà i concorrenti ancora in gara sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda per nuove ed entusiasmanti sfide. Dopo l’eliminazione di Alice, al termine della scorsa puntata, questa sera, cercheranno di staccare il biglietto per la prossima puntata Sara, Rosario, Rong, Riccardo, Martina, Marty, Hasnaa, Antonio e Antonino. Tra questi ci sarà il nuovo eliminato e il nuovo vincitore del grembiule blu: sarà ancora Martina a conquistarlo?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Con la finale sempre più vicina, le prove per i concorrenti di Bake Off Italia 2019 stanno diventando sempre più complicate. Per riuscire a superare indenni le tre prove, i pasticceri devono realizzare dolci assolutamente perfetti sotto ogni punta di vista. Quali prove, dunque, dovranno affrontare questa sera? La settimana scorsa, per la prova creativa, hanno dovuto preparare nove Donuts, le tipiche ciambelle americane, di tre gusti diversi. Per la prova tecnica, invece, hanno dovuto preparare la Pizza contemporanea di Gabriele Bonci avendo a disposizioni 100 minuti. Infine, durante la prova a sorpresa, i protagonisti sono stati i parenti e gli amici dei concorrenti che, al posto dei pasticceri amatoriali, hanno dovuto preparare la Naked Cake. Quali dolci, invece, dovranno preparare nelle tre prove odierne? Lo scopriremo a partire dalle 21.15.

BAKE OFF ITALIA: PROVA IN ESTERNA A VIGNOLA

Dopo la prova in notturna della scorsa settimana, questa sera, i concorrenti di Bake Off Italia 2019 saranno chiamati ad affrontare una trasferta. Come svela Benedetta Parodi su Instagram ricordando l’appuntamento di questa sera, i pasticceri amotoriali saranno in trasferta a Vignola dove saranno alle prese con la preparazione di dolci a base di ciliegie di Vignola. “Questa volta super trasferta a Vignola… Chissà cosa combineranno i nostri concorrenti, curiosi?”, chiede Benedetta Parodi pronti a deliziare gli occhi del proprio pubblico con i dolci che prepareranno sia i concorrenti che Ernst Knam e Damiano Carrara.





