Bake Off Italia 2019/ Diretta, eliminati e ospiti: chi sarà il 4° giudice?

BAKE OFF ITALIA 2019 ANTICIPAZIONI SESTA PUNTATA

La sfida più dolce della televisione italiana continua come ogni veenerdì. Oggi, 4 ottobre, in prima serata, Real Time trasmette una nuova puntata di Bake Off Italia 2019. La sfida è ormai entrata nel vivo e per i concorrenti è arrivato il momento di fare sul serio. La finale di Bake Off, infatti, è sempre più vicina e solo i concorrenti più meritevoli riusciranno a conquistarla. I giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara sono sempre più esigenti. Per riuscire a strappare il pass per la prossima puntata, infatti, i pasticceri amatoriali non devono commettere errori. Nella scorsa puntata, i giudici non hanno perdonato nulla ad Olena che non ha superato le prove con protagonista “Fatto in caso da Benedetta” ed è tornata a casa. Chi, invece, si è distinto positivamente è stato Riccardo che ha conquistato il grembiule blu. Chi sarà, invece, il concorrente eliminato di questa sera? E chi sarà il pasticcere che riuscirà a conquistare il grembiule blu?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

Nella scorsa puntata di Bake Off Italia 2019, i concorrenti, per la prova creativa, hanno dovuto preparare tre torte “furbe”: partendo da un unico impasto ha preparato una torta per un pasto con numerosi commensali, un dolce per una persona a cui si vuole bene e infine un’altra torta per se stessi. Per la prova tecnica, invece, i pasticceri si sono cimentati nella preparazione dellla Torta di Tagliatelle, un dolce povero fatto con ingredienti semplici fatta da una base di pasta frolla. La prova a sorpresa, invece, è stata la cosiddetta “svuota frigo”: i concorrenti hanno preparato dei dolci partendo dagli ingredienti che hanno trovato nel frigorifero. Quali prove, invece, dovranno affrontare questa sera? Come sempre, il livello di difficoltà sarà alto.

CHI SARA’ IL QUARTO GIUDICE BAKE OFF ITALIA?

Chi sarà il quarto giudice di Bake Off Italia 2019 della puntata in onda questa sera? Dopo Benedetta Rossi, chi affiancherà Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara? Per scoprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata. Per il momento, infatti, non ci sono ancora anticipazioni anche se Damiano Carrara, nel ricordare l’appuntamento odierno ai fans, su Instagram, scrive: “Tanti ospiti speciali in arrivo… non mancate!”. Sarà, dunque, una puntata ricca di sorprese? L’appuntamento è per le 21.15 su Real Time.



