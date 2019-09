BAKE OFF ITALIA 2019/ Diretta, eliminati e ospiti: doppio addio e prove ardue

BAKE OFF ITALIA 2019, ANTICIPAZIONI QUARTA PUNTATA

Il dolce appuntamento con Bake Off Italia 2019 si rinnova anche questa settimana. Oggi, venerdì 20 settembre, in prima serata su Real Time, va in onda una nuova puntata del talent show più dolce della televisione italiana. Sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), Benedetta Parodi darà il via ad una nuova, doppia sfida che metterà a dura prova i pasticceri amatoriali. La strada verso la vittoria diventa sempre più difficile e per riuscire a superare le varie sfide per superare la puntata e accedere al prossimo step è necessario dare il meglio di sè e non commettere errori. I giudici Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara sono sempre più esigenti e questa sera non perdoneranno neanche una piccola distrazione. Il motivo? A lasciare il tendone saranno ben due concorrenti.

BAKE OFF ITALIA: LE PROVE

Prove molto complicate attendono i concorrenti di Bake Off Italia 2019 in questa quarta puntata. Come sempre, saranno tre le prove che i pasticceri amatoriali dovranno affrontare senza commettere errori per poter sperare di conquistare la fiducia dei giudici augurandosi di portare a casa anche il grambiule blu. Nella prova creativa, i concorrenti saranno alle prese con la realizzazione di un dolce tradizionale e molto conosciuto che dovranno rivisitare sfoggiando tutte le proprie abvilità creative mentre nella prova tecnica dovranno preparare un dolce dal procedimento complicato. Infine, ci sarà la prova a sorpresa, pronta a causare diverse difficoltà ai concorrenti. Quale dolce, dunque, dovranno preparare per il palato dei severissimi giudici?

GLI OSPITI DI BAKE OFF ITALIA 2019

Chi sarà l’ospite della quarta puntata di Bake Off Italia 2019? Al momento non si sa ancora nulla. La scorsa settimana, a portare una ventata di novità sotto il tendone è stato il maestro dei lievitati Gabriele Bonci, volto di Pizza Hero – la sfida dei forni che, con la pizza, ha messo tutti d’accordo. A chi toccherà questa sera? Tra gli ospiti, alla vigilia della nuova edizione, sono stati annunciati anche il cast di Cortesie per gli ospiti (Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi, Diego Thomas), Renato Ardovino e Antonino Cannavacciuolo. L’ospite di questa sera, dunque, sarà uno dei tre appena citati? Non ci resta che aspettare l’inizio della puntata per scoprirlo.



