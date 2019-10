BAKE OFF ITALIA 2019/ Eliminati e diretta: arriva il cast di Cortesie per gli ospiti

BAKE OFF ITALIA 2019 ANTICIPAZIONI 11 OTTOBRE

Una puntata imperdibile e dolcissima di Bake Off Italia 2019 va in onda oggi, venerdì 11 ottobre, in prima serata su Real Time. Benedetta Parodi è pronta per riaprire il tendone di Villa Borromeo D’Adda, un complesso di edifici del XVII e XVIII secolo, circondati da un enorme parco, per accogliere i concorrenti ancora in gara, i giudici pronti a promuovere o bocciare tutti i dolci che saranno preparati nel corso della serata e gli ospiti. Una delle grandi novità di quest’anno, infatti, è la presenza di ospiti speciali che, oltre ad essere conquistati dal talento dolciario degli aspiranti pasticceri, mettono alla prova i concorrenti con delle prove affatto semplici. A giudicare i pasticceri amatoriali, come in ogni puntata, ci sarà la severissima giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA?

Quali prove dovranno affrontare e superare i concorrenti di Bake Off Italia 2019 per staccare il biglietto per la prossima puntata e continuare a sperare di poter conquistare l’ambita finale che è sempre più vicina? Per scoprirlo, sarà necessario aspettare l’inizio della puntata anche se, sicuramente, saranno molto complicate com’è accaduto la scorsa settimana. Nella precedente puntata, infatti, i pasticceri amatoriali, per la prova creativa, hanno preparato tre merende diverse, porzionate una per ogni giudice. La prova tecnica che si è svolta ad Albereobello, in Puglia, è stata la Tarte di cioccolato ai sapori di Puglia per omaggiare l’ospite della prova che è stata la pastry chef Isabella Potì. Infine, per la prova a sorpresa, i concorrenti hanno dovuto preparare dei grandi classici di Bake Off come la Rainbow Cake, la Charlotte e un Croquembouche alto 50 cm.

GLI OSPITI DI BAKE OFF ITALIA 2019

Dopo la partecipazione di Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico e dei concorrenti, questa sera, sotto il tendone di Bake Off Italia 2019 arriveranno tre ospiti speciali e molto esigenti ovvero Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi di Cortesie per gli ospiti. I tre conduttori di uno dei programmi più seguiti di Real Time si dimostreranno intransigenti e metteranno alla prova i concorrenti non solo dal punto di vista delle preparazioni dolciarie, ma anche dal punto di vista dell’immagine. Per conquistare i consensi del cast di Cortesie per gli ospiti, infatti, i dolci dovranno essere assolutamente perfetti sia dal punto di vista tecnico che della presentazione.



