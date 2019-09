Bake Off Italia 2019/ Eliminati e diretta: ospite Vittoria Aiello, pasticci fra torri

Tante novità in arrivo nella seconda puntata di Bake Off Italia 2019. Dopo l’accesissima gara di torte che ha tenuto banco nel primo appuntamento, i sedici concorrenti ancora in gara dovranno fare i conti con un nuovo esilarante duello. Come sempre si partirà dalla sfida Creativa, che metterà alla prova l’estro e l’attenzione ai particolari degli aspiranti pasticceri. Si passerà poi alla prova Tecnica, che farà vacillare i concorrenti meno abili evidenziando quelli più meritevoli, fino ad approdare alla prova Sorpresa, che sarà ispirata dalla giudice Clelia D’Onofrio. Per quanto riguarda le sfide, è ancora mistero sui dolci e gli ingredienti che i concorrenti dovranno utilizzare. Ma una piccola anticipazione ci preannuncia che gli aspiranti pasticceri dovranno mettersi alla prova con un dolce piuttosto elaborato, che potrebbe far “crollare” tutte le loro certezze.

Le “torri” metteranno alla prova i pasticceri

Clelia D’Onofio non ha alcun dubbio: nel nuovo episodio di Bake Off Italia 2019, “i pasticceri devono essere pronti all’imprevisto”. Nella seconda puntata di questa sera, dopo la doppia eliminazione del primo appuntamento, i sedici partecipanti ancora in gioco dovranno vedersela con un dolce a forma di Torre, che dovrà prendere forma in altezza attraverso l’unione di dolci più piccoli. La sfida, però, darà del filo da torcere a molti, e non mancherà chi, dopo aver faticosamente messo in piedi la sua torre, la vedrà crollare poco prima della consegna. In ogni caso, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam giudicheranno ogni dolce con la severità che da sempre li contraddistingue, valutando, oltre alla struttura, il gusto e la consistenza degli elementi che la compongono. Glasse di cioccolato, dolcetti e biscotti: chi la spunterà nella seconda sfida di questa sera?

Ospite Vittoria Aiello

Nella nuova puntata di Bake Off Italia 2019, Clelia d’Onofrio, Damiano Carrara ed Ernst Knam saranno affiancati da Vittoria Aiello, prima ospite della stagione che con il suo giudizio valuterà i sedici aspiranti pasticceri amatoriali. Classe 1973, la Aiello da molti anni arricchisce con le sue creazioni di pasticceria il prestigioso ristorante stellato Torre del Saracino di Vico Equense, dove divide la cucina con Gennaro Esposito, un altro volto molto noto dagli amanti dei programmi culinari. Quali saranno i dolci che la celebre pastry chef della ristorazione chiederà ai sedici aspiranti pasticceri di replicare? Tra le sue composizioni più importanti ricordiamo, in particolare, il babà, dolce tipico della tradizione napoletana, che a dispetto delle nuove contaminazioni è rimasto sempre fedele a se stesso.



