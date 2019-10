Bake Off italia 2019/ Eliminati e diretta: prova a occhi chiusi e il ritorno di Gabriele Bonci

BAKE OFF ITALIA 2019 ANTICIPAZIONI PUNTATA 18 OTTOBRE 2019

Grande appuntamento con la dolcezza di Bake Off Italia 2019 che torna in onda oggi, venerdì 18 ottobre, in prima serata su Real Time, con una puntata assolutamente imperdibile e ricca di sorprese. Dopo la scorsa puntata al termine della quale non è stato eliminato nessuno e che ha decretato Rong migliore della serata avendo portato a casa il grembiule blu, il tendone di Villa Borromeo D’Adda, un complesso di edifici del XVII e XVIII secolo riapre ufficialmente i battenti per accogliere i pasticceri amatoriali ancora in gara, la conduttrice Benedetta Parodi, pronta ad incoraggiare tutti e l’inflessibile giuria composta da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Le sfide di questa sera metteranno a dura prova i concorrenti che dovranno fare i conti principalmente con le proprie emozioni.

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA 2019

La settimana scorsa, i concorrenti di Bake Off Italia 2019 hanno dovuto affrontare tre sfide diverse e abbastanza complicate. Per la prova creativa hanno preparato una fantastica torta di compleanno; la Saint Honoré, invece, è stata la protagonista della prova tecnica mentre per la prova a sorpresa i concorrenti sono stati divisi in tre squadre e a ciascuna è stata affidata la realizzazione di una festa a tema. Quali prove, invece, dovranno affrontare i pasticceri di Bake Off nella nuova puntata? A fornire qualche indizio è Benedetta Parodi che, su Instagram, ricordando l’appuntamento ai fans, scrive: “Venerdì ne vedremo delle belle a Bake Off Italia… Con la prova a occhi chiusi!”. I concorrenti, a sorpresa, si ritroveranno di fronte un membro della propria famiglia.

OSPITI BAKE OFF ITALIA 2019: IL RITORNO DI GABRIELE BONCI

Dopo il grade successo ottenuto da Benedetta Rossi di Fatto in casa da Benedetta e dal trio di Cortesie per gli ospiti formato da Diego Thomas, Roberto Valbuzzi e Csaba della Zorza, questa sera, in qualità di ospite e di giudice speciale di Bake Off Italia 2019 torna Gabriele Bonci, il re delle pizze e dei lievitati. Il volto di Pizza Hero – la sfida dei forni, dopo aver partecipato alla terza puntata, torna nuovamente sotto il tendone di Bake Off per mettere ancora alla prova i pasticceri amatoriali a poche settimane dalla finale. Ad annunciare la sua presenza è stata la stessa Parodi che, su Instagram, ha scritto: “super ospite Gabriele Bonci. Siete pronti? Appuntamento alle 21.10 su Real Time”.



