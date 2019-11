Bake Off Italia 2019, semifinale/ Diretta e finalisti: i pasticceri tornano bambini

BAKE OFF ITALIA 2019, ANTICIPAZIONI SEMIFINALE

Bake Off Italia 2019 volge al termine. Venerdì 22 novembre, in prima serata, Real Time trasmette la semifinale della settima edizione del talent show culinario più dolce della televisione italiana condotta come sempre da Benedetta Parodi. Dopo l’eliminazione di Antonio che si è fermato ad un passo dalla penultima tappa dell’avventura nel talent, a giocarsi la finalissima di Bake Off Italia 2019, questa sera, saranno Riccardo, Hasnaa, Rong e Martina. I semifinalisti dovranno sottoporsi al giudizio dei tre giudici inflessibili Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara che, in vista della finalissima, metteranno a dura prova i pasticceri amatoriali esigendo dei dolci assolutamente perfetti sia per la preparazione tecnica che per la presentazione. Quali prove, dunque, dovranno affrontare i semifinalisti di Bake Off?

LE PROVE DI BAKE OFF ITALIA

Le prove della semifinale di Bake Off Italia 2019 avranno un livello di difficoltà notevole. Già dalla settimana scorsa, i pasticceri amatoriali hanno dovuto affrontare tre prove che hanno messo a dura prova la loro preparazione dolciaria. Per la prova creativa hanno dovuto preparare una torta con la glassa a specchio multicolor. Per la prova tecnica, invece, hanno dovuto preparare la torta moderna al caffè di Ernst Knam che ha preparato il dolce davanti a loro, di spalle, con i concorrenti che hanno dovuto eseguire tutto alla stessa velocità. Per la prova a sorpresa, invece, hanno dovuto realizzare la metà mancante di una torta che è stata assegnata dai giudici a ciascun concorrente. Questa sera, le prove saranno ancora più complicate: chi riuscirà a superarle?

I BAMBINI OSPITI DI BAKE OFF ITALIA 2019

Chi saranno gli ospiti della semifinale di Bake Off Italia 2019? In questo penultimo appuntamento del talent show, i concorrenti torneranno bambini immergendosi in un’atmosfera da favola. Per l’occasione, i giudici ufficiali di Bake Off Italia saranno affiancati da giudici bambini che, però, richiederanno maturità ai semifinalisti per assegnare loro il passa per l’ambitissima finale. Sarà, dunque, una puntata “ganza” come scrive Damiano Carrara su Instagram ricordando l’appuntamento, imperdibile e dolcissimo, di questa sera.





© RIPRODUZIONE RISERVATA