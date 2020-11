Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni e semifinalisti 20 novembre: tutti in Francia!

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI E SEMIFINALISTI DEL 20 NOVEMBRE 2020

Bake Off Italia 2020 ci porta in Francia, almeno virtualmente, perché in questa puntata importante in cui Benedetta Parodi farà il nome dei semifinalisti, ci sarà modo di mettersi alla prova con i sofisticati e famosi dolci francesi, che fanno più di una vittima. Il promo della nuova puntata mostra alcune delle scene clou di questa puntata in cui non mancheranno le risate, ma anche le battute e le lacrime, ma chi dovrà lasciare il tendone e spogliarsi del suo grembiule in questa nuova puntata del programma? A tenere le redini della puntata sarà come sempre Benedetta Parodi con al suo fianco Damiano Carrara ed Ernst Knam come sempre in servizio e con la guest star Csaba dalla Zorza a cui è affidata la prova tecnica.

TUTTI IN FRANCIA PER LA PROVA TECNICA A BAKE OFF ITALIA 2020

Gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2020 dovranno affrontare la Prova creativa, dedicata alla rielaborazione classica di un dolce famoso, a questa seguirà proprio la prove tecnica, che sarà quella che porterà tutti in Francia tra creme e dolci tipici dei nostri cugini galli (Csaba dalla Zorza chiederà ai pasticceri un sogno goloso) e, infine, toccherà alla Prova a Sorpresa in cui avranno poco tempo per mettere insieme un dolce sotto richiesta dei giudici e non solo. Cosa succederà a quel punto e cos’atro vedremo in questa nuova puntata ad un passo dalla finalissima?

Protagonisti della serata saranno Matteo, 35 anni di Milano; Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta, Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno). Chi sarà il concorrente eliminato? Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata per scoprirlo.

