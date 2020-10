Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni ed eliminati 2 ottobre: tutto doppio dalla Parodi

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI ED ELIMINATI PUNTATA DEL 2 OTTOBRE

Il Doppio, è questo il tema di questa nuova puntata di Bake Off Italia 2020, la quinta di questa edizione, che torna in onda su Real Time proprio oggi, 2 ottobre, mettendo a rischio i concorrenti e aspiranti pasticceri ancora in gara. Come annuncia proprio la padrona di casa, Benedetta Parodi, nel promo del programma, sembra proprio che questa sera il pubblico sarà chiamato a vedere tutto doppio a cominciare dalle tecniche passando per la preparazione e finendo all’eliminazione. Dimenticate il singolo eliminato delle scorse settimane, questa sera i concorrenti a lasciare il grembiule e il tendone del programma di Real Time saranno ben due, a chi toccherà uscire dopo una lotta all’ultimo sangue con i suoi rivali? E’ ancora presto per saperlo anche perché la gara di questa sera metterà tutti a dura prova tra errori, pasticci e creme un po’ troppo morbide per stare su: “I pasticceri amatoriali rimasti in gara sotto al tendone si imbattono in una prova a sorpresa, dove il tema portante è il ‘doppio'”.

DAMIANO CARRARA E ERNST KNAM ALLO SCONTRO A BAKE OFF ITALIA 2020

Lo stesso Damiano Carrara ha usato i social per mostrare alcune scene clou della puntata di oggi, 2 ottobre, su Bake Off Italia 2020 che lo vedrà nuovamente al fianco dei giudici di sempre e, in particolare, alla conduttrice Benedetta Parodi. Sarà proprio contro Ernst Knam che il pasticcere toscano sarà chiamato a dare il meglio di sè non solo mettendosi ai fornelli e davanti al forno per una serie di consigli su tecniche di preparazione e ingredienti, ma anche al parco con un pallone e la divisa da calcetto. Cosa combineranno i due giorni? Damiano Carrara sui social ha scritto: “Vi consiglio di guardare la puntata di domani di #BakeOffItalia perché io e il maestro @ernstknam ne combineremo di belle… anzi belline”. Cosa gli toccherà fare per aiutare gli aspiranti pasticceri a superare le tre prove previste nel programma e chi sarà eliminato?

I concorrenti in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Elisabetta, 59 di Milano; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese; Matteo, 35 anni di Milano e Valeria, 38 anni di Palermo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA