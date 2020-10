Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni ed eliminato 9 ottobre: i dolci della tradizione!

BAKE OFF ITALIA, ANTICIPAZIONI ED ELIMINATO PUNTATA DI OGGI, 9 OTTOBRE

Benvenuti al Sud!, con queste parole Benedetta Parodi oggi darà il via alla nuova puntata di Bake Off Italia 2020 che in queste settimane ha fatto un pieno di ascolti con buona pace dei suoi rivali. Ancora una volta gli aspiranti pasticceri sono chiamati a mettersi ai fornelli portando a casa la vittoria nelle tre prove previste ma, soprattutto, in un momento dedicato ai dolci della tradizione. Proprio per questo quello che vedremo uscire dai forni di Bake Off Italia 2020 saranno i dolci che nelle feste gli italiani, soprattutto al Sud, mettono sulle loro tavole per riunire la loro famiglia. Per la prova i concorrenti avranno degli aiuti “speciali” ovvero dei video e dei collegamenti con le nonne al Sud che daranno loro la ricetta e i dettagli sulle procedure ma in una lingua non tanto comprensibile, soprattutto per alcuni.

UNA DIVERTENTE PROVA A SORPRESA PER I FAN DI BAKE OFF ITALIA 2020

Anche questa sera quindi le risate non mancheranno per Benedetta Parodi e i suoi giudici ovvero Csaba dalla Zorza, che non era apparsa nelle ultime due settimane, come Clelia D’Onofrio. Presenti anche Ernst Knam e Damiano Carrara che, proprio sul suo profilo social, ha postato il promo della quinta puntata di oggi, 9 ottobre, di Bake Off Italia 2020 invitando i fan a rivelargli qual è il dolce della loro tradizione su cui si baserà proprio la ‘Prova a Sorpresa’ che sarà senza ricetta ma con qualcuno che detterà in dialetto procedimenti e ingredienti. Cosa succederà questa sera e chi sarà l’eliminato di questa puntata?

I concorrenti in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese, e Matteo, 35 anni di Milano.



