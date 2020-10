BAKE OFF ITALIA 2020/ Anticipazioni, eliminato ed ospiti: Martina Russo e la Regina!

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI, ELIMINATO E OSPITI PUNTATA 23 OTTOBRE

Bake Off Italia 2020 torna in onda anche questa sera su Real Time con una puntata assolutamente da non perdere. Benedetta Parodi accenderà di nuovo le luci del suo tendone per ospitare gli aspiranti chef di questa edizione e lanciarli nella gara che oggi li porterà ad elevarsi non tanto nello spirito quando nel rango dei palati che dovranno colpire. Una singolare puntata in cui sarà il duello al centro di tutto mentre i pasticceri dovranno sfidarsi a colpi di dolci regali, quelli che potranno e dovranno piacere a nobili, principe e regine. Proprio in un piccolo frame del promo della puntata di questa sera arriva una Rolls Royce dalla quale scenderà una vecchia signora con tanto di capellino in testa, si tratta davvero di una finta Regina Elisabetta pronta ad assaggiare i loro manicaretti?

MARTINA RUSSO OSPITE SOTTO IL TENDONE, ARRIVERA’ ANCHE LA REGINA?

Come se la visita della regina non bastasse, nella nuova puntata di Bake Off Italia 2020 farà capolino anche un volto noto del programma ovvero la vincitrice della settima edizione Martina Russo che punzecchierà un po’ gli aspiranti pasticceri rimasti in gara. Per loro come sempre ci saranno tre prove da affrontare ovvero quella Tecnica, quella Creativa e la terza prova che sicuramente verterà sui dolci regali, quindi non quelli che tutti i giorni si vedono sulle nostre tavole. Chi riuscirà a spuntarla ad un passo dal finale? In giuria, al fianco di Benedetta Prodi, ci saranno ancora Ernst Knam e Damiano Carrara e con loro anche Csaba dalla Zorza, che torna periodicamente come guest star sotto il tendone.

I concorrenti ancora in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno); Elena, 20 di Conegliano(Treviso); Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), e Matteo, 35 anni di Milano.



