Bake Off Italia 2020/ Anticipazioni semifinale 27 novembre: il golden ticket per…

Bake Off Italia 2020, anticipazioni semifinale, penultima puntata di oggi, 27 novembre

Tutto è pronto per il ritorno in onda di Bake Off Italia 2020 con quella che è stata annunciata essere la penultima puntata, almeno per questa edizione, e, quindi, la semifinale che regalerà al pubblico il nome dei tre finalisti in gara, salvo cambiamenti. La stessa padrona di casa, Benedetta Parodi, ha annunciato che tre dei concorrenti potranno staccare il golden ticket per l’accesso alla finalissima ma, prima, dovranno districarsi tra dolci e cioccolata ma, soprattutto, in una gara contro la forza di gravità, che rischia di mettere tutti a gambe all’aria. Al fianco di Benedetta Parodi si schiereranno ancora i suoi giudici, i fedelissimi Damiano Carrara ed Ernst Knam che faranno gli onori di casa al fianco della guest star Csaba dalla Zorza. Toccherà ai tre giudicare le prove degli aspiranti pasticceri che dovranno fare i conti con quella che sembra essere una vera e propria crisi di nervi, chi esploderà e chi riuscirà a tenere sotto controllo la tensione sperando di arrivare in finale venerdì prossimo?

Prove di equilibrio nella semifinale di Bake Off Italia 2020

Come sempre i concorrenti di Bake Off Italia 2020 affronteranno le tre prove canoniche del cooking show: la prima sarà quella creativa in cu, in qualche modo, dovranno gestire e mettere insieme un dolce in cui la cioccolata sia protagonista, la seconda, quella tecnica, in cui toccherà ai giudici chiedere uno sforzo in più magari proprio con il tema della forza di gravità, con un dolce che stia su anche se la fisica non lo permette e, infine, la tanto temuta prova a sorpresa, cosa attende i concorrenti del programma di Benedetta Parodi e chi riuscirà a passare indenne le tre prove conquistando la finale? Protagonisti della serata saranno Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta, Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno). Chi sarà il concorrente eliminato e chi saranno i finalisti? Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata per scoprirlo.



