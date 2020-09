Bake Off Italia 2020, Ed.8/ Concorrenti, anticipazioni e giudici puntata 4 settembre

BAKE OFF ITALIA, ANTICIPAZIONI, GIUDICI E CONCORRENTI PRIMA PUNTATA 4 SETTEMBRE

L’arrivo della pandemia e le norme anti-Covid 19 hanno solo rallentato e cambiato i lavori ma di certo non li hanno fermati, ecco perché da oggi, 4 settembre, Benedetta Parodi sarà nuovamente al timone di Bake Off Italia nella sua ottava edizione ma non senza novità importanti. In parte i cambiamenti saranno dovuti proprio all’emergenza sanitaria mentre altri strizzeranno l’occhio agli ascolti e al pubblico, soprattutto quello che da anni segue le peripezie in scena sotto il famoso tendono. La prima novità riguarderà l’arrivo di un nuovo giudice e, in particolare, di Csaba Dalla Zorza in qualità di quarto giudice. Il celebre volto di Cortesie per gli Ospiti raddoppia prendendo posto anche nel talent show culinario condotto da Benedetta Parodi, confermatissima padrona di casa.

DAMIANO CARRARA E GLI ALTRI GIUDICI DI BAKE OFF ITALIA 2020

Al fianco delle due ci saranno i volti noti (e amati) di Bake Off Italia, ovvero quello degli altri tre giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara. Proprio quest’ultimo, nonostante il successo ottenuto in tv anche in solitaria, sembra pronto ad affrontare un’altra stagione su Real Time al fianco della Parodi e dei suoi compagni di viaggio anche in questa complicata edizione all’insegna delle norme e delle regole sanitarie che mai come in questi programmi, diventano ancora più rigide. La location rimarrà VIlla Borromeo d’Adda ad Arcore mentre il tendone, quasi sicuramente per permettere distanze e spazi, sarà a tema tropical con rattan, piante e legno a fare da sfondo mentre i colori predominanti diventeranno il verde e il beige. Ai giudici e alla conduttrice si uniranno poi, di volta in volta, alcuni ospiti e volti dei programmi di Real Time (vedi Federico Fashion Style, Imma Polese, Enzo Miccio e via dicendo).

LE PROVE E I CONCORRENTI DI BAKE OFF ITALIA 2020

A cambiare in Bake Off Italia 2020 non sarà solo il tendone ma anche il meccanismo del gioco che sarà ancora più ricco di sorprese e sarà rinnovato tra sfide, prove solitarie e votazioni. I concorrenti della nuova edizione, due in meno rispetto alla passata edizione, dovranno affrontare la prima prova, quella creativa, in cui dovranno creare un dolce stabilito seguendo la propria ricetta; in seguito toccherà alla prova tecnica in cui si seguirà la ricetta data e, infine, ci sarà la prova a sorpresa. Solo chi riuscirà ad ottenere il grembiule blu potrà ottenere dei vantaggi nelle altre prove mentre i peggiori finiranno a rischio eliminazione. Anche quest’anno, alla fine del programma, il vincitore otterrà il titolo di ‘Pasticcere amatoriale’ e la possibilità di pubblicare un libro di ricette. Ma chi prenderà posto nel tendone e davanti ai fornelli? I 16 concorrenti in gara saranno: Alessandra, 38 anni di Anzio; Alessia, 28 anni di Padova; Donato, 36 anni di Bologna; Giovanni, 24 anni Locate Varesino, in provincia di Como; Monia, 45 anni di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno; Arturo, 36 anni di Rimini; Chiara, 34 anni di Varano Borghi, in provincia di Varese; Elena, 20 di Conegliano, in provincia di Treviso; Elisabetta, 59 di Milano; Fedele, 44 anni Castrovillari, nel Cosentino; Giacomo, 37 anni di Milano; Philippe, 25 anni di Segno, in provincia di Trento; Sara, 28 anni di Gallarate, in provincia di Varese; Gino, 25 di Firenze; Matteo, 35 anni di Milano e Valeria, 38 anni di Palermo.



