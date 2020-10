Bake Off Italia 2020/ Eliminato, anticipazioni e ospite 30 ottobre: chef Hiro e…

Bake Off Italia 2020, eliminato, anticipazioni e ospite 30 ottobre

Bake Off Italia 2020 continua a mietere successi e anche oggi, 30 ottobre, tornerà in onda su Real Time con un giallo tutto da scoprire e da risolvere visto che i protagonisti, gli aspiranti pasticceri, saranno chiamati a raccolta da Benedetta Parodi, per andare a caccia di dolci segreti tra pergamene e rivelazioni romantiche. Cosa succederà nella nuova puntata del talent? I primi dettagli arrivano direttamente da Damiano Carrara che pubblicando il promo della puntata di questa sera ha mostrato ai fan quelli che saranno i momenti salienti di questa puntata in “fiamme” in cui si partirà dalla prova Creativa, si passerà poi ad una Prova Tecnica e si concluderà con la Prova a Sorpresa in cui Alessandra dovrà difendere il suo Grembiule Blu.

Chef Hiro a Bake Off Italia 2020

Al fianco di di Ernst Knam e Damiano Carrara in Bake Off Italia 2020 arriva per la prima volta lo chef Hirohiko Shoda, noto ai più come Chef Hiro. La commozione di Benedetta Parodi traspare già dal video promo della puntata di oggi visto che chef Hiro è famoso in tutto il mondo per la sua cucina e per molto tempo è stato alla guida del 3 stelle Michelin Le Calandre di Padova. Toccherà a lui mettere alla prova oggi gli aspiranti pasticceri rimasti in gara magari proprio con un dolce orientale che potrebbe cambiare le carte in tavola per tutti alle prese anche con i misteri annunciati dalla conduttrice. Pergamena alla mano, la Parodi lancia una sfida ai suoi pasticceri invitandoli a cimentarsi in dolci segreti per quello che Knam, più tardi, definisce Bake off Crime.

I concorrenti ancora in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno); Elena, 20 di Conegliano(Treviso); Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), e Matteo, 35 anni di Milano.



