Bake Off Italia 2020/ Eliminato e diretta: Gino D’Acampo ospite speciale

BAKE OFF ITALIA 2020, ANTICIPAZIONI 13 NOVEMBRE

Venerdì 13 novembre, in prima serata su Real Time, Benedetta Parodi conduce l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2020. La gara più dolce della televisione italiana è ormai entrata nel vivo. Per i pasticceri amatoriali è arrivato il momento di fare sul serio per superare tutte le prove che, settimana dopo settimana, diventano sempre più difficili sia dal punto di vista tecnico che della presentazione. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza sono davvero molto esigenti e, nella scorsa puntata, hanno messo a dura prova i concorrenti ancora in gara che si sono dovuti cimentare nella preparazione di un dolce a base di meringhe per la prova creativa, dell’Autumn Dome di Ernst Knam per la prova tecnica e per la prova a sorpresa hanno dovuto preparare Caramel Cake. Tre prove molto complicate che, tuttavia, sono riusciti a superare tutti al punto che i giudici hanno deciso di non eliminare nessuno. Cosa accadrà, invece, questa sera?

GINO D’ACAMPO OSPITE SPECIALE

Ospite speciale della puntata di Bake Off Italia 2020 in onda questa sera sarà lo chef Gino D’Acampo in onore del quale i concorrenti ancora in gara dovranno preparare qualcosa di “unto”. Per l’occasione, ai fornelli si cimenterà anche Benedetta Parodi che non nasconderà l’emozione di sottoporre le proprie specialità culinarie al giudizio dello chef. Non mancheranno, poi, le prove più dolci che metteranno sempre più alla prova i pasticceri amatoriali. In gara, questa sera, ci saranno: Matteo, 35 anni di Milano; Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta, Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), Elena, 20 anni di Conegliano (Treviso); Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno). Chi sarà il concorrente eliminato? Non ci resta che aspettare l’inizio della nuova puntata per scoprirlo.





