Bake Off Italia 2020/ Eliminato e diretta: lo zucchero protagonista, Ernst Knam…

Anticipazioni Bake Off Italia 2020 puntata 6 novembre 2020

Venerdì 6 novembre, in prima serata su Real Time, torna l’appuntamento con Bake ff Italia 2020 il talent show culinario più dolce della televisione italiana. Benedetta Parodi, con il suo sorriso rassicurante, è pronta ad accompagnare i concorrenti ancora in gara nelle varie sfide del decimo episodio che metterà in difficoltà gli aspiranti pasticceri che, anche questa sera, dovranno tirare fuori non solo il proprio talento nella preparazione dei dolci, ma anche estro, creatività e capacità di gestire gli imprevisti che si possono incontrare nella creazione di torte e dolci vari. Cosa accadrà, dunque, questa sera? Quali dolci dovranno preparare i concorrenti ancora in gara? A fornire qualche piccolo indizio è il promo della puntata che anticipa come i concorrenti dovranno vedersela con Ernst Knam.

Lo zucchero e le torte di Ernst Knam

Sarà una puntata dolcissima quella di Bake Off Italia 2020 in onda questa sera. L’ingrediente principale dell’episodio sarà lo zucchero che renderà dolci i concorrenti, ma i giudici? Si faranno coinvolgere dalla dolcezza dello zucchero? Tutti tranne Ernt Knam con cui i concorrenti dovranno cucinare. I pasticceri amatoriali dovranno destreggiarsi con la riproduzione della Autumn Domme di Ernst Knam e la Caramel Cake di Damiano Carrara. Se quest’ultimo, tuttavia, apparirà più dolce e disponibile con i concorrenti, Ernst, come svelano le anticipazioni, non esiterà a perdere la pazienza esortando i concorrenti a restare concentrati sulla preparazione del dolce. Chi sarà, dunque, il concorrente eliminato di questa sera? Dopo l’addio di Alessandra che ha lasciato il tendone di Bake Off Italia 2020, questa sera, a mettersi nuovamente alla prova come pasticceri saranno: Elena, 20 anni di Conegliano (Treviso); Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno); Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), e Matteo, 35 anni di Milano; Maria, 26 anni di Vairano Patenora in provincia di Caserta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA