Bake Off Italia 2020/ Eliminato e vincitore 16 ottobre: chi saranno? Chiara Maci ospite speciale

Nuova puntata in compagnia di Bake Off Italia 2020, il dolcissimo programma in onda questa sera 16 ottobre nella prima serata di Real Time. Alla conduzione ritroveremo come sempre Benedetta Parodi che guiderà le varie prove nelle quali si cimenteranno gli aspiranti pasticceri, sotto al tendone in Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB) che accoglie le varie prove culinarie. Dopo il passato appuntamento dedicato alle tradizioni del Sud, questa settimana sarà una puntata “fruttosa”! Proprio la frutta sarà la protagonista indiscussa dei dolci che i concorrenti ancora in gara dovranno realizzare, come sempre seguendo le indicazioni che saranno loro consegnate, questa sera da un giudice speciale: Chiara Maci. La nota foodblogger arriverà a bordo di un’Ape carica di cassette di frutta. I vari frutti saranno celebrati nell’ambito di una competizione che si farà sempre più difficile, come annunciato anche dal promo del programma di Real Time. Chiara Maci, nel corso della settima puntata, prenderà il posto di Csaba dalla Zorza, che ha annunciato il suo ritorno nel prossimo appuntamento attraverso le sue Instagram Stories: “Questa sera non ci sarò io ma vi lascio con la bravissima Chiara insieme a Benedetta Parodi, Ernst Knam e Damiano Carrara. Torno venerdì prossimo voi non perdete la puntata!”.

BAKE OFF ITALIA 2020, LA FRUTTA PROTAGONISTA DELLA PUNTATA

Tutto pronto in vista della settima puntata di oggi 16 ottobre che, secondo le anticipazioni di Damiano Carrara sarà tutt’altro che semplice: “La sfida diventa sempre più difficile”, ha annunciato il giudice toscano sulla sua pagina Instagram dando una golosa anticipazione di ciò che vedremo questa sera. Il tema della settimana sarà “Tutti i frutti” e proprio sulla base di questo indizio si cimenteranno nelle tre prove i pasticcieri amatoriali ancora in gara. Intanto assisteremo all’aumentare della tensione sotto al tendone tra Sara ed Elena che si dichiareranno “guerra aperta”a causa di un abbattitore aperto un po’ troppo spesso. Ed è probabile che qualcuno possa farsi seriamente del male in seguito all’arrivo di un’ambulanza sotto al tendone.

Giovanni è stato l’eliminato della passata puntata di Bake Off Italia 2020, mentre Monia si è aggiudicata il titolo di vincitrice. I concorrenti ancora in gara sono: Alessandra, 38 anni di Anzio; Donato, 36 anni di Bologna; Monia, 45 anni di Folignano (Ascoli Piceno); Arturo, 36 anni di Rimini; Elena, 20 di Conegliano(Treviso); Philippe, 25 anni di Segno (Trento); Sara, 28 anni di Gallarate (Varese), e Matteo, 35 anni di Milano.



