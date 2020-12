Bake Off Italia 2020, finale/ Diretta e vincitore: festa per la 100esima puntata

FINALE BAKE OFF ITALIA 2020: ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA, CHI VINCERÀ?

Venerdì 4 dicembre, in prima serata su Real Time, si conclude il grande viaggio dei pasticceri amatoriali di Bake Off Italia 2020 che, attraverso sfide molto dolci, ma anche molto complicate, hanno superato tutte le prove riuscendo a strappare un biglietto per la finalissima. A raccontare le emozioni dei tre concorrenti che si sfideranno per vincere il titolo di “miglior pasticcere amatoriale d’Italia” sarà la padrona di casa Benedetta Parodi che, anche in quest’ultima puntata dell’ottava edizione del talent show più dolce della televisione italiana, avrà al proprio fianco i giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara e Csaba dalla Zorza. A ricordare il grande appuntamento con la finalissima è lo stesso Damiano Carrara che, su Instagram, ha scritto: “Tutti comodi e pronti per la grande finale di Bake Off Italia?”.

QUALI PROVE DOVRANNO AFFRONTARE PER LA VITTORIA FINALE

Quali prove dovranno affrontare Philippe, Monia e Sara, finalisti di Bake Off Italia 2020? Per conquistare la finalissima, la scorsa settimana, i tre pasticceri amatoriali hanno affrontato e superato delle prove molto complicate. Per la prova creativa hanno preparato la torta sbilenca; la Galaxy Cake di Ernst Knam è stata la protagonista della prova tecnica mentre il dominio di wafer è stato il protagonista della prova a sorpresa. Philippe, Monia e Sara hanno brillantemente superato le tre prove conquistando la fiducia dei giudici che li hanno scelti come finalisti dell’ottava edizione di Bake Off Italia eliminando Maria. Quali prove dovranno affrontare questa sera per conquistare la vittoria e il titolo di “Miglior pasticcere amatoriale d’Italia”? Lo scopriremo nel corso dell’ultima puntata.

LA FESTA PER LA CENTESIMA PUNTATA DI BAKE OFF ITALIA

Questa sera, sotto il tendone di Bake Off Italia 2020 si disputerà la finalissima tra Sara, Monia e Philippe ma si festeggerà anche la centesima puntata del dolcissimo talent show di Real Time. Giunto all’ottava edizione, Bake Off Italia ha debuttato sul piccolo schermo nel 2013. Edizione dopo edizione ha conquistato sempre di più l’affetto del pubblico che, questa sera, si godrà una serata ricca di emozioni e sorprese. Cosa accadrà, dunque, durante la finalissima? Le anticipazioni sono davvero poche, ma il giudice Damiano Carrara promette che sarà una serata pazzesca non solo per l’ultima, attesissima gara, ma anche per la festa speciale con sui saranno festeggiate le 100 puntate di Bake Off.



