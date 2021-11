BAKE OFF ITALIA 2021, 11a PUNTATA/ Eliminati e diretta: doppia eliminazione!

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminati undicesima puntata

Questa sera, venerdì 12 novembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce l’undicesimo appuntamento di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo la giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nella cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 9 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Natascia Soldati, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule blu e un bonus per la prossima puntata. Saranno due i concorrenti a lasciare Bake Off Italia: il primo dopo la prima prova (creativa), il secondo dopo la prova salvezza.

BAKE OFF ITALIA 2021, 10a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Patrizia in uscita?

Le prove della decima puntata di Bake Off Italia 2021

La prova creativa consiste nella preparazione di un Cabaret di Pasticcini Ingannevoli: 20 pasticcini salati, diversi per 4 tipologie (5 pasticcini per ogni gusto). Simone, che ha conquistato il grembiule blu nella scorsa puntata, può usufruire del suo bonus: 10 minuti insieme al maestro Knam, per consigli sulla sua preparazione. Il ragazzo, però, non sfrutta al meglio l’aiuto del giudice. La prima concorrente ad essere eliminata è Natascia. Per la prova tecnica gli 8 concorrenti devono preparare la Torta Fedora nella versione di Damiano Carrara: cake con yogurt, mousse con cachi e cioccolato bianco. Non c’è alcuna ricetta da seguire: Damiano cucina davanti a loro (di spalle) spiegando passo dopo passo la preparazione della torta. I migliori della prova sono Peperita, Roberto e Gloria, che passano automaticamente alla prossima puntata. Infine nella prova salvezza gli aspiranti pasticceri devono preparare una Tsunami Cake. Roberto Ardovino arriva sotto il tendone per spiegargli meglio la prova: nella torta, dopo la rimozione di un cilindro di foglio acetato, viene versata una crema che dovrebbe fuoriuscire, creando un effetto stile a cascata. A conquistare il grembiule blu è Daniela, mentre il secondo eliminato dell’undicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è Gerardo.

BAKE OFF ITALIA 2021, 9a PUNTATA/ Eliminato e diretta: verdetto prova salvezza...

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per seguire l’undicesima puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile la dodicesima puntata con ospiti Orietta Berti e Csaba dalla Zorza che in tv andrà in onda venerdì prossimo, 19 novembre. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 13 novembre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 14 novembre 2021 alle 13:45, lunedì 15 novembre alle 15:55 sempre su Real Time.

LEGGI ANCHE:

BAKE OFF ITALIA 2021, 8a PUNTATA/ Eliminato e diretta: Pedro in uscita?

© RIPRODUZIONE RISERVATA