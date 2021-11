BAKE OFF ITALIA 2021, 13a PUNTATA/ Eliminati e diretta: Enrico in uscita?

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminati tredicesima puntata

Questa sera, venerdì 25 novembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce il tredicesimo appuntamento di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ci saranno, come sempre, i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nella cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 6 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lola Litvinova, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il migliore riceverà il grembiule blu e un bonus per la prossima puntata. Il peggiore, invece, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente Bake Off Italia.

Le prove della tredicesima puntata di Bake Off Italia

Il tema della tredicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è “W L’Italia”. La prova creativa si svolge a Portofino alla presenza dello chef Roberto Villa. I concorrenti dovranno preparare un vassoio di stuzzichini per l’aperitivo: una focaccia, dei grissini e un finger food con il basilico. Per la prova tecnica gli aspiranti pasticceri dovranno realizzare il “tiramisù“, replicando le versioni di Ernst Knam e Damiano Carrara e poi combinandole insieme. Nella prova manca Peperita, per un malessere temporaneo. Daniela, grazie al grembiule blu e al bonus vinto, può conoscere le dimensioni del dolce. Infine la prova a sorpresa consiste nella realizzazione di una “Bazooka Cake”: ovvero un mega Cannolo siciliano vuoto, da riempire con tanti piccoli cannoli siciliani, di diversi gusti. A conquistare il grembiule blu è per la terza volta consecutiva Daniela, mentre l’eliminato della tredicesima puntata di Bake Off Italia 2021 è Enrico

Bake Off Italia 2021, dove e come vederla in diretta streaming

Per seguire la tredicesima puntata di Bake Off Italia 2021 in streaming, ricordiamo che questa è già disponibile su Discovery+, ma solo per gli abbonati. Dopo la messa in onda su Real Time la puntata sarà però disponibile gratuitamente. Da oggi, per gli abbonati alla piattaforma streaming, è disponibile la quattordicesima puntata con ospite Venia Flessa (vincitrice di Bake Off Grecia), che in tv andrà in onda venerdì prossimo, 3 dicembre. Ricordiamo inoltre che la replica della puntata di Bake Off Italia 2021 di questa sera andrà in onda sabato 27 novembre 2021 alle 19:45; poi ancora domenica 28 novembre 2021 alle 13:45, lunedì 29 novembre alle 15:55 sempre su Real Time.

