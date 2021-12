Bake Off Italia 2021, 15a puntata/ Finalisti, eliminati e diretta semifinale

La semifinale di Bake Off Italia 2021 riserva emozioni, sorprese e colpi di scena al pubblico televisivo che ha seguito le precedenti puntate della trasmissione su Real Time. Sono infatti noti i nomi dei finalisti che si contenderanno la vittoria finale e ricordiamo che a contendersi l’accesso all’atto conclusivo del programma sono stati Peperita, Daniela, Roberto e Lola. Questa sera, per loro non mancheranno le prove delicate e gli ostacoli più ardui da sormontare, con vantaggi tecnici per qualcuno e difficoltà superiori rispetto al previsto per qualcun altro.

Nonostante l’affermazione nella primissima prova da parte di Daniela, il primo concorrente ad approdare alla finalissima è stato Roberto, che ha realizzato la miglior torta con la nuvola di zucchero. Nel test successivo, che prevedeva la preparazione di una Baked Alaska, è stata però proprio Daniela a confermare le sue abilità e a strappare il ticket per la finalissima. Nel derby tra Lola e Peperita per l’ultimo posto in finale Benedetta Parodi annuncia che nessuna delle due potrà servirsi del Grembiule Blu, per poi rivelare che entrambe si qualificheranno, dovendo però affrontarsi in uno scontro diretto all’inizio della prossima puntata. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Bake Off Italia 2021: diretta ed eliminati quindicesima puntata

Questa sera, venerdì 10 dicembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi va in onda la semifinale di Bake Off Italia 2021. Siamo ormai giunti alle battute finali e settimana prossima verrà eletto il vincitore. Anche questa sera ritroveremo i tre giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara pronti a mettere alla prova i concorrenti rimasti sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore. I 4 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lola Litvinova e Roberto Portanova. Ci sono solo tre biglietti per la finale di venerdì 17 dicembre: ci si aggiudicherà un posto? Il primo finalista verrà annunciato dopo la seconda prova, quella tecnica. I restanti tre pasticceri si sfideranno nella prova salvezza. Chi dovrà abbandonare definitivamente Bake Off Italia, a un passo dalla finale?

Le prove della semifinale di Bake Off Italia

Nella semifinale di Bake Off Italia i quattro pasticceri amatoriali si sfidano nelle solite tre prove. La prova creativa consiste nella preparazione della Pom Pom Cake, torta che nell’aspetto deve ricordare un pompon e deve essere costituita da tre strati e due farciture. Grazie al grembiule blu, Roberto ha un bonus da sfruttare, ma migliore della prova risulta Daniela che ottiene un bonus per la prova tecnica, la ricetta completa del dolce. Per la prova tecnica i concorrenti devono preparare la Torta Tra Le Nuvole, secondo la ricetta di Damiano Carrara che prevede l’unione di due dolci: il budino di riso e la torta della nonna e che deve essere appoggiata su una nuvola di zucchero caramellizzato. Il primo concorrente finalista è Roberto! Daniela, Peperita e Lola si affrontano nella prova salvezza per conquistare gli ultimi due posti in finale. Dovranno preparare una Baked Alaska, ricoperta da una nuvola di zucchero filato, creato con il metodo mostrato dal maestro Ernst Knam. Daniela è la seconda finalista di Bake Off Italia. Chi conquisterà l’ultimo biglietto tra Lola e Peperita? I tre giudici decidono di non eliminare nessun concorrente: all’inizio della finale però, Lola e Peperita dovranno scontrarsi in un duello per decretare chi potrà gareggiare contro Roberto e Daniela.



