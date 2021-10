Bake off Italia 2021, 6a puntata/ Diretta ed eliminato: tre prove eco e green

Bake Off Italia 2021, chi è rimasto in gara?

Questa sera, venerdì 8 ottobre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi conduce la sesta puntata di Bake Off Italia 2021. Al suo fianco ritroviamo l’immancabile giuria composta da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Anche in questa puntata, ambientata nell’incantevole cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontare tre prove: la prova creativa, la prova tecnica e la prova salvezza. I 13 concorrenti rimasti in gara sono: Daniela Ribezzo, Enrico Sisty, Gerardo Abbandonato, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Gloria Pirozzi, Lola Litvinova, Marco Palma, Matteo Polini, Natascia Soldati, Patrizia Valerio, Pedro Menvielle, Roberto Portanova e Simone Meli. Al termine delle tre sfide, il concorrente che mediamente sarà risultato il peggiore, sarà eliminato e dovrà abbandonare definitivamente il tendone di Bake Off Italia.

Marco Palma/ Eliminato da Bake Off Italia 2021: "Un turbinio di emozioni"

Le prove della sesta puntata di Bake Off Italia 2021

Nella sesta puntata di Bake Off Italia i concorrenti rimasti si sfideranno in tre prove a tema “eco”, quindi avranno a che fare con verdure e dolci green. Sotto il tendone arriverà Carlotta Perego, famosa per la sua Cucina Botanica. Nella prima sfida creativa, i 13 pasticceri dovranno realizzare delle tarte tatin di verdure. Patrizia, che nella scorsa puntata ha ottenuto il grembiule blu, potrà scegliere per prima la verdura da usare nella sua tarte tatin: pomodori datterini. Per la prova tecnica gli aspiranti pasticceri dovranno realizzare la Panna cotta al caffè di Carlotta Perego, di Cucina Botanica, con datteri, noci pecan e mandorle. Infine la prova salvezza prevederà la preparazione di un tipico dolce in chiave “green”. Al termine delle prove il giovane Simone conquisterà il secondo grembiule blu e un vantaggio per la prossima puntata, mentre Marco Palma sarà eliminato.

LEGGI ANCHE:

Bake off Italia 2021, 5a puntata/ Diretta ed eliminato: fuori Naney, Patrizia trionfaAlberto Farinelli ospite a Bake Off Italia/ "Il cioccolato fondente perugino nero nasce per la degustazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA