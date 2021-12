Bake Off Italia 2021, finale/ Diretta: Duello tra Lola e Peperita. Vincitore tra Roberto, Daniela e…?

Bake Off Italia 2021, la finale: anticipazioni e diretta

Questa sera, venerdì 17 dicembre, alle 21.10 su Real Time, Benedetta Parodi va in onda la finale di Bake Off Italia 2021. I giudici Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara metteranno alla prova, per l’ultima volta, i concorrenti rimasti in gara e poi assegneranno il titolo di Miglior pasticcere amatoriale d’Italia. Ospite d’eccezione sarà Stefano Ferraro, per anni head of pastry al Noma di Copenhagen, il ristorante più premiato al mondo. Sono partiti in 20 e sono rimasti solo in quattro sotto il tendone di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore: Daniela Ribezzo, Giacomo ‘Peperita’ Liuzzi, Lola Litvinova e Roberto Portanova.

Se Daniela e Roberto sono già ufficialmente in finale, Lola e Peperita dovranno sfidarsi in un duello iniziale, solo una di loro potrà presumere la gara, affrontando insieme agli altri due finalisti le ultime prove.

Le prove e il vincitore Bake Off Italia 2021

Lola e Peperita, le due concorrenti rimaste in sospeso alla fine della semifinale, dovranno preparare delle “Fette perfette”: tre torte diverse assemblate in un’unica torta finale composta da 12 fette della stessa misura. Chi sarà la terza finalista di Bake Off Italia 2021? Per la prova tecnica, i tre finalisti dovranno replicare un dolce firmato dall’ospite d’eccezione Stefano Ferraro: una monoporzione a sfera che è stata ideata per il menù del miglior ristorante del mondo, il Noma di Copenhagen. Infine nella prova finale i tre pasticceria dovranno realizzare tre torte che raccontino al meglio la loro personalità e la loro storia nel mondo della pasticceria. La proclamazione del vincitore avverrà, come ormai da tradizione, fuori dal tendone. Chi sarà eletto Miglior pasticcere amatoriale d’Italia?

