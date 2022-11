Bake Off Italia 2022, 12a puntata/ Eliminato e diretta: Ginevra, Alessio e Davide a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni puntata 18 novembre: il dolci della domenica

Ci avviciniamo alle battute finale di questa edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Oggi 18 novembre 2022 va in onda su Real Time la dodicesima puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi, che ritrova i sei aspiranti pasticceri rimasti in gara pronti a conquistare un posto nella semifinale della prossima settimana. Il tutto sotto gli occhi dei tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, che questa sera torna sotto il tendone dopo essere convolato a nozze con la sua fidanzata Chiara.

BAKE OFF ITALIA 2022, 11A PUNTATA/ Diretta: Mukesh eliminato, Chiara Grembiule blu

Anche questa puntata di Bake Off sarà caratterizzata da tre prove: quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa. Il tema di questa settimana è ‘I dolci della domenica‘.

Bake Off Italia 2022, chi è l’eliminato della 12a puntata?

Per la prima prova di questa dodicesima puntata di Bake Off Italia 2022 i concorrenti dovranno preparare dei maritozzi, tipico dolce romano. Potranno però sbizzarrirsi creandone di vari gusti. Per la prova tecnica i sei concorrenti saranno alle prese con la complicatissima Saint Honoré, che creerà non pochi problemi ai banconi. Terza ed ultima prova, quella a sorpresa, vedrà gli aspiranti pasticceri alle prese con un cabaret di paste. Chi riuscirà a fare meglio e chi, invece, dovrà abbandonare il tendone di Bake Off?

Perché Damiano Carrara è assente a Bake Off Italia 2022?/ C'entra la moglie Chiara: ecco quando torna

Possiamo anticiparvi che i tre concorrenti che finiranno a rischio eliminazione alla conclusione delle tre prove sono: Ginevra, Alessio e Davide. Chi sarà l’eliminato a un passo dalla semifinale?

LEGGI ANCHE:

BAKE OFF ITALIA 2022, 10A PUNTATA/ Diretta: Riccardo eliminato, Ginevra grembiule blu

© RIPRODUZIONE RISERVATA