Bake Off Italia 2022, 3a puntata/ Diretta: chi sarà eliminato tra Gaia, Stefania e Maria?

Bake Off Italia 2022, anticipazioni ed eliminato 3a puntata

La gara di Bake Off Italia 2022 è ormai entrata nel vivo. Siamo arrivati alla terza puntata di questa nuova edizione del cooking show di Real Time che ritrova alla conduzione Benedetta Parodi e in giuria Ernst Knam e Damiano Carrara, affiancati quest’anno dalla new entry Tommaso Foglia, pastry chef campano che va a sostituire Clelia D’Onofrio. La puntata di questa sera, in onda su Real Time, sarà tutta dedicata ai dolci americani.

Un tuffo in America ci porta questa sera tra le strade di New York. Tre prove tutte dedicate ai dolci tipici della Grande Mela (e non solo!) nella terza puntata. Si parte con la prova Creativa che vedrà gli aspiranti pasticceri mettersi in gioco con una versione tutta loro di una cheesecake di Brooklyn accompagnata da una gelèe di frutta e realizzata con biscotti fatti a mano. Chi riuscirà a fare quella più buona oltre che creativa?

Bake Off Italia 2022, Gaia, Maria e Stefania a rischio alla fine delle tre prove

La terza puntata di Bake Off Italia 2022 continua con la prova tecnica. Gli aspiranti pasticceri dovranno replicare la famosa Apple Pie, affiancandola a tre creme di accompagnamento. Una prova che sembrerà semplice ma che darà invece filo da torcere ai concorrenti. Per la prova ‘Sorpresa’ i concorrenti in gara si cimenteranno nella preparazione dei tipici brownies americani. Ci sarà però per loro una grande difficoltà: con questi brownies dovranno creare delle torri alte almeno 50 cm. Inutile dire che non mancheranno disastri! Ma chi sarà l’eliminato di questa sera? Noi che abbiamo già visto la puntata su Discovery+ vi possiamo anticipare che a rischio eliminazione alla fine delle tre prove saranno: Gaia, Maria e Stefania.

Ricordiamo che è possibile vedere tutte le puntate di Bake Off Italia ogni venerdì alle 21.20 in TV su Real Time (canale 31) e in streaming su RealTime.it. Sono poi disponibili in anticipo su Discovery+.











