Bake Off Italia 2022, 8a puntata/ Eliminato e diretta: Mukesh, Paola e Riccardo a rischio

Oggi 21 ottobre 2022 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. Siamo giunti all’ottava puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi che vede i rimanenti 10 aspiranti pasticceri alla prova sotto lo sguardo attento di tre severi giudici: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Anche questa nuova puntata sarà caratterizzata da tre prove: la prima è quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; segue la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa.

Quella di oggi è una puntata tutta dedicata alla frutta. Partendo proprio dalla prova creativa, i concorrenti questa volta la affronteranno in esterna, nel Monastero del Monte Carmelo a Loano (Savona), dove la frutta viene coltivata a km0.

Qui gli aspiranti pasticceri di Bake Off Italia 2022 dovranno preparare una serie di dolci con alcuni prodotti coltivati dai frati del monastero; nel particolare: i Biscotti della Commemorazione al limone e altri due dolci usando le prugne e il Vermentino. Il tutto non da soli: i concorrenti verranno infatti accoppiati da Leonardo, grazie alla sua Busta Blu. Nella prova tecnica i concorrenti dovranno invece mettersi alla prova con una crostata di frutta ma la difficoltà starà nel creare un particolare motivo geometrico con la frutta tropicale come ornamento della crostata.

La puntata si conclude con la prova sorpresa in cui i pasticceri dovranno replicare della frutta col marzapane e presentarla in un vassoio in pasta frolla. Chi riuscirà a fare il lavoro migliore? Possiamo già anticiparli che a finire a rischio eliminazione alla fine della puntata saranno Mukesh, Paola e Riccardo.

