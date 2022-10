Bake Off Italia 2022, 9a puntata/ Eliminato e diretta: Alessio, Riccardo e Stefano a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni puntata 28 ottobre: prove a tema ‘pasta sfoglia’

Oggi 28 ottobre 2022 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia – Dolci in forno. Siamo giunti alla puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi, e nove sono anche gli aspiranti pasticceri rimasti in gara sotto il tendone e sotto lo sguardo attento di tre severi giudici: Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara. Anche la nona puntata di Bake Off sarà caratterizzata da tre prove: quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa.

Anche la nona puntata di Bake Off Italia 2022 ha un tema che sarà fulcro dell’intera puntata: la pasta sfoglia. Sarà questa, per i pasticceri, una delle puntate più complesse e faticose, soprattutto dal punto di vista dello sforzo fisico, visto che dovranno impastare e stendere a mano per tutte le prove.

Bake Off Italia 2022, chi è l’eliminato della 9a puntata?

Ma quali saranno nello specifico le prove della puntata di Bake Off Italia 2022 di oggi? Per la prova creativa i concorrenti dovranno preparare una millefoglie di tre strati, con due creme, e con la pasta sfoglia lavorata completamente a mano. Per la prova tecnica, invece, dovranno preparare dieci sfogliate ricce, tipico dolce napoletano, che dovranno essere farcite in due modi diversi: metà agli agrumi, metà al cioccolato. Per l’ultima prova, quella a sorpresa, gli aspiranti pasticceri dovranno preparare con la sfoglia a mano quattro tipi diversi di salatini farciti. Per l’occasione insieme a loro lavorerà anche Benedetta Parodi e ci sarà il ritorno sotto il tendone di Fulvio Marino. Possiamo anticiparvi che, alla fine della puntata, a rischiare l’eliminazione saranno: Stefano, Alessio e Riccardo. Chi uscirà?

