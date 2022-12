Bake Off Italia 2022, finale/ Diretta, vincitore e ospite Gino Fabbri. Finalisti e prove

Bake Off Italia 2022, la finale 2 dicembre

Questa sera, venerdì 2 dicembre, alle 21.20 su Real Time (canale 31) va in onda l’ultima puntata della decima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, condotto da Benedetta Parodi. I tre giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia sono pronti a mettere, per l’ultima volta, alla prova i quattro concorrenti rimasti in gara, per poi incoronare il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia.

Ospite della finale è il maestro di pasticceria Gino Fabbri, vincitore del titolo di Miglior Pasticcere dell’anno nel 2009 e a capo della squadra italiana (composta da Emanuele Forcone, Francesco Boccia e Fabrizio Donatone) che, nel 2015, ha vinto la coppa del mondo di pasticceria. “Distinguo sempre fra pasticceria d’affetto e pasticceria d’effetto: mi appartengono entrambe, ma il mio cuore va alla prima”, è la filosofia di Fabbri.

Chi sono i quattro finalisti di Bake Off Italia 2022?

Alla finale di “Bake Off Italia – Dolci in forno” sono arrivati quattro concorrenti: Davide, Margherita, Ginevra e Chiara. Davide Merigo, 38 anni, è un architetto di di Puegnago Del Garda. Da, circa, 20 anni fa coppia fissa con la sua compagna Annalisa e si dedica alla sua passione: creare torte moderne e senza glutine. Margherità Cracco, 19 anni, è la figlia del vicesindaco di Valdagno, Anna Tessaro, dalla quale ha ereditato la passione per i dolci. Vive a Milano dove studia fashion design alla Naba. La napoletana Ginevra Castaldi, 28 anni, si è appena concessa un anno sabbatico: ha intenzione di lasciare ingegneria optando tra logopedia o scienze infermieristiche.

Chiara Chiasso, 25 anni, fa l’infermiera e vive a Castel Viscardo in provincia di Terni. L’amore per la pasticceria nasce con i lievitati e prosegue con le torte classiche, che prepara con le uova del suo pollaio e le marmellate del piccolo frutteto che cura con la nonna.

Le tre prove della finale di Bake Off Italia 2022

Anche la finale della dodicesima edizione di “Bake Off Italia – Dolci in forno” si caratterizza per le tre classiche sfide, ma ogni prova si concluderà con un’eliminazione diretta. Si parte dalla prova creativa con la rielaborazione di quella che viene universalmente considerata la torta più difficile al mondo, la Kek Lapis, conosciuta anche come torta millestrati, originaria della regione del Sarawak, in Malesia. A seguire la prova tecnica, in cui i tre concorrenti rimasti in gara dovranno replicare la celebre torta Giubileo realizzata dal maestro Gino Fabbri nel 2000. Infine i due finalisti rimasti, alla terza prova, affronteranno un percorso composto da tre ricette: una torta classica da forno, un dolce al piatto e una monoporzione moderna. Chi sarà il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia?

