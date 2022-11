Bake Off Italia 2022, semifinale/ Diretta streaming, eliminato e finalisti: Leo e Chiara a rischio

Bake Off Italia 2022, anticipazioni semifinale 25 novembre: puntata a tema ‘la pasticceria moderna’

È tempo di semifinale per i concorrenti di questa edizione di Bake Off Italia – Dolci in forno. Oggi 25 novembre 2022 va in onda su Real Time la tredicesima e penultima puntata del cooking show condotto da Benedetta Parodi, che ritrova gli ormai cinque aspiranti pasticceri rimasti in gara pronti a conquistare un posto nella finalissima che si terrà la prossima settimana. Il tutto sotto gli occhi dei tre giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara.

Come ogni puntata, anche la semifinale di Bake Off Italia 2022 sarà caratterizzata da tre prove: quella creativa, che dà ai concorrenti la possibilità di mostrare la propria fantasia in cucina; la temutissima prova tecnica e, infine, la prova a sorpresa. Il tema di questa settimana è ‘La pasticceria moderna‘, che renderà molto felice qualcuno e preoccupato qualche altro concorrente.

Bake Off Italia 2022, finalisti ed eliminato: chi saranno?

I cinque semifinalisti rimasti in gara sono: Ginevra, Davide, Margherita, Leo e Chiara. Tra loro c’è il vincitore di questa edizione ma prima ci sono ancora molte prove da fare, a partire dalla creativa di questa sera. I concorrenti dovranno scegliere un dolce classico da rivisitare in chiave moderna e sarà Margherita, grazie alla sua busta blu, a scegliere per prima quale.

Si continuerà con la prova tecnica in cui i cinque semifinalisti dovranno creare una torta a forma di mattarello, rendendolo il più realistico possibile. Infine, nella prova sorpresa, i concorrenti dovranno creare delle bellissime torte nuziali moderne e a più piani; chi se la caverà meglio aggiudicandosi un posto da finalista e chi, invece, verrà eliminato? Possiamo anticiparvi che, alla fine della puntata, saranno Chiara e Leo a finire tra i peggiori. Ricordiamo che è possibile seguire Bake Off Italia su Real Time ma anche in streaming per gli abbonati di Discovery+.

