Bake Off Italia 2023, 10a puntata/ Eliminato e diretta: sorpresa per i concorrenti e il Fagiolone d’Oro

Tutto pronto per la decima puntata di Bake Off Italia 2023. Stasera, 10 novembre 2023 su Real Time, Benedetta Parodi torna alla conduzione del cooking show, mentre a giudicare i sette aspiranti pasticceri rimasti in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Non ci saranno segreti in questa nuova puntata per i concorrenti, infatti il tema da affrontare è la verità.

Dopo l’eliminazione di Davide, e sempre più vicini alla finale, gli aspiranti pasticceri si metteranno in gioco in tre nuove prove, a partire da quella creativa per la quale dovranno realizzare un dolce della tradizione francese: la Galette De Rois.

La seconda prova di questa decima puntata di Bake Off Italia 2023 sarà come sempre quella tecnica e vedrà i concorrenti alla prova con una ‘Torta Moderna’. Durante la prova, della durata di 140 minuti, bisognerà realizzare un dolce a strati con un biscuit alle noci pecan e cannella. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto? Per la terza prova, quella sorpresa, gli aspiranti pasticceri rivedranno una persona cara, che li aiuterà nella realizzazione di una torta ritratto, che dovrà avere le sembianze della persona a cui vogliono più bene.

Oltre all’eliminato e al grembiule blu di questa puntata, verrà proclamato questa sera anche il Re dei giudici attraverso il conteggio dei fagioli scelti dai concorrenti. Il vincitore tra Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara si aggiudicherà dunque il premio ‘Fagiolone d’Oro 2023‘.

