Bake Off Italia 2023, 3a puntata/ Eliminato e diretta: Fulvio Marino torna per una prova a sorpresa

Bake Off Italia 2023, anticipazioni 3a puntata: sotto il tendone “si gioca!”

Torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia 2023. La nuova edizione è arrivata alla sua terza puntata, dunque la gara comincia ad entrare nel vivo, rendendo chiaro chi sono i più abili in pasticceria e chi invece rischia di essere eliminato. Benedetta Parodi, storica padrona di casa, torna alla conduzione del cooking show che vede Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara giudicare i concorrenti in gara in tre prove, che questa sera saranno ricche di sorprese.

Nella prima prova creativa della puntata, a tema “Si gioca!”, i 14 concorrenti rimasti in gara si troveranno alle prese con la propria reinterpretazione della Torta Pignatta. Avranno 140 minuti di tempo per dare forma alla loro torta con interno a sorpresa, chi avrà la meglio?

Bake Off Italia 2023: Fulvio Marino ospite per la prova sorpresa

La terza puntata di Bake Off Italia 2023 continua poi con la temutissima prova tecnica. Questa volta i concorrenti saranno messi alla prova con una torta con interno a scacchiera e ricoperta dai pezzi degli scacchi; un dolce che metterà alla prova la pazienza di qualcuno. Si conclude come di consueto con la prova sorpresa che vedrà l’arrivo sotto il tendone di un volto ben noto ai fan di Bake Off: quello di Fulvio Marino. Il maestro dei lievitati torna per mostrare ai concorrenti i suoi donuts, delle ciambelle in vari gusti che loro dovranno replicare nei modi più fantasiosi e gustosi possibili. Chi si aggiudicherà il grembiule blu al netto delle tre prove? E chi invece dovrà abbandonare la gara?

