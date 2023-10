Bake Off Italia 2023, 6a puntata/ Eliminato e diretta: concorrenti alla prova con ‘dolci a regola d’arte’

Bake Off Italia 2023, anticipazioni e diretta 6a puntata: concorrenti alla prova con i ‘dolci a regola d’arte’

Questa sera 13 ottobre 2023 torna su Real Time l’appuntamento con Bake Off Italia. Siamo giunti alla sesta puntata del talent della pasticceria condotto da Benedetta Parodi, che vede gli 11 aspiranti pasticceri rimasti in gioco gareggiare sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore. A giudicare i loro dolci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia: a loro il compito, a fine puntata, di proclamare il migliore e l’eliminato.

Anche in questa sesta puntata di Bake Off Italia 2023 tre sono le prove per i concorrenti: la prima creativa, quella tecnica e quella a sorpresa. Il tema di questa puntata è ‘Dolci a regola d’arte’, e per la prova creativa gli aspiranti pasticceri dovranno creare una BisCrostata, ovvero una crostata ispirata ai mosaici, realizzata unendo tanti biscotti farciti.

Bake Off Italia 2023: praline di cioccolato ispirate ai pittori e Ugly Cake

Per la prova tecnica i concorrenti dovranno invece cimentarsi con delle praline di cioccolato decorate ispirandosi a tre grandi pittori: 5 praline con i Girasoli di Van Gogh, 5 ispirate a Mondrian e 5 praline a Pollock. Chi riuscirà a creare delle praline perfette e uguali a quelle create dai maestri giudici?

Per la prova sorpresa i concorrenti dovranno invece fare i conti con l’arte moderna. I pasticceri amatoriali realizzeranno delle Ugly Cake, ovvero delle torte classiche ma dai colori forti e dotate di una frase comica, una battuta pungente sulla sua superficie. Alla fine delle tre prove i giudici proclameranno il nuovo grembiule blu e l’eliminato della puntata.

