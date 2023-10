Bake Off Italia 2023, 7a puntata/ Eliminato e diretta: Fulvio Marino ospite, dolci a tema ‘natura’

Bake Off Italia 2023, anticipazioni 7a puntata: concorrenti alla prova con dolci a tema natura

Oggi 20 ottobre torna in onda, in prima serata su Real Time, Bake Off Italia 2023. Siamo arrivati alla settima puntata, appuntamento durante il quale non mancheranno crisi e un colpo di scena. Alla conduzione come sempre Benedetta Parodi, mentre a giudicare i 10 aspiranti pasticceri rimasti in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dopo una puntata tutta artistica, quella di questa sera avrà come tema la natura. Le tre prove – creativa, tecnica e sorpresa – avranno come tema centrale piante, fiori e tutto ciò che di buono e bello la natura crea. Per la prima prova i tre giudici saranno affiancati da un ospite: Fulvio Marino torna infatti sotto il tendone che più volte lo ha accolto.

Bake Off Italia 2023: dalla raibow cake ad una brutta notizia

Ciò vuol dire che la prova creativa della settima puntata di Bake Off Italia 2023 vedrà i concorrenti alle prese con un lievitato. Si tratta infatti del pan brioche salato, che ognuno potrà creare con ingredienti ispirati alla propria regione di appartenenza. La seconda prova, quella tecnica, vedrà invece i concorrenti alle prese con una rainbow cake, quindi una torta arcobaleno i cui colori per o vari strati di cake dovranno essere ottenuti in modo naturale, dunque senza l’uso di coloranti artificiali.

Per la terza ed ultima prova i concorrenti dovranno creare delle torte ‘fiorite‘, ovvero dei veri e propri giardini in fiore, stupendo la giuria sia per l’estetica che per il gusto. Chi riuscirà a fare i lavori migliori e, dunque, ad ottenere il grembiule blu e chi, invece, sarà eliminato? Purtroppo prima del finale della puntata ci sarà un annuncio che spiazzerà concorrenti e giuria.

