Bake Off Italia 2023, 9a puntata/ Eliminato e diretta: tema viaggio e concorrenti in esterna

Bake Off Italia 2023, anticipazioni 9a puntata: tre prova a tema ‘viaggio’

Oggi 3 novembre torna in onda, in prima serata su Real Time, Bake Off Italia 2023 con la nona puntata. Alla conduzione ritroviamo la storica padrona di casa Benedetta Parodi, mentre a giudicare gli 8 aspiranti pasticceri rimasti in gioco sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore ci sono come sempre i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Bake Off Italia 2023, 8a puntata/ Diretta: Irene eliminata, Davide conquista il grembiule blu

Per la nona puntata i concorrenti affrontano il tema del viaggio. Tra passato, presente e futuro, le tre prove previste portano gli aspiranti pasticceri in varie epoche. Per la prima prova, quella creativa, i concorrenti dovranno realizzare una Linzer Torte, ovvero la prima torta della quale si ha notizia in tutta la storia. Ovviamente i concorrenti dovranno reinterpretarla, e per farlo avranno 80 minuti.

Bake Off Italia 2023, 7a puntata/ Diretta: Xi si ritira, nessun eliminato, Danila grembiule blu

Bake Off Italia 2023, prima prova in esterna e prova tecnica con la torta Pavlova

Per la seconda prova, quella tecnica, gli aspiranti pasticceri si metteranno alla prova con la Pavlova, un dessert nato nel 1926 in onore della famosa ballerina Anna Pavlova fatto di meringa, crema, panna e frutta. Chi riuscirà a svettare nella classifica stilata poi dai giudici?

Per la terza ed ultima prova è tempo della prima esterna per gli otto concorrenti. Si va infatti sulle montagne del Trentino, all’interno del Muse, museo dedicato allo spazio e alla Terra. E infatti ogni concorrente dovrà riproporre una Torta Pianeta, ispirata ad un pianeta preciso e con le caratteristiche di quest’ultimo. Alla fine delle tre prove la giuria eleggerà un migliore, al quale andrà il grembiule blu, ed un peggiore che sarà invece l’eliminato di questa nona puntata.

Perché Xi ha abbandonato Bake Off Italia 2023?/ "Problema in famiglia urgente": cos'è successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA